佳欣旅遊熱推賓州三天滑雪遊波可諾滑雪馳騁休閒度假兼購物

場地評比安全且易學好上手，住客有滑雪特價。

現在已到2020年底，2021年即將到來。新年新開始，何不趁著新年假期走出戶外，走向大自然？佳欣旅遊建議您，穿上滑雪 板，馳騁於皓皓雪地上，晚上在安全衛生舒適的休閒度假酒店住上幾晚，在歡愉的氣氛下，迎接充滿希望的2021年到來！

法拉盛 佳欣旅遊特別推薦賓州波可諾度假區的Camelback度假酒店，車程僅2小時，近500個各種房型的房間，每間房可住4至6人，酒店有5個餐廳，其中3個簡易型，1個義大利 高雅木屋式，1個滑雪場旁營火式。區內滑雪場有38個滑道，16個纜車，42個雪胎滑道。初學者有現場教學，當場學會就可上場。場地評比安全且易學好上手，住客有滑雪特價。住宿三天期間皆可使用酒店內經USA TODAY報紙2018年評為全美最佳室內水上樂園，有人造浪泳池、滾筒滑道、漂流河筏。佳欣旅遊訂房不僅房間和滑雪有折扣價，水上樂園三天免費隨時都可使用，且每房贈送免費雪胎滑券4張。

波可諾是紐約近郊最著名的度假娛樂區，酒店還附設冒險樂園，有樹林軌道飛車、索道飛人。5分鐘車程公路匣道口有100家名牌的奧特萊斯購物場，15分鐘車程有大小口徑長短實槍戶外射擊場、騎馬場、全設施大型賭場。611公路沿線皆是高級餐廳、速食店、藝品店，直至殖民式古味小鎮STROUDSBURG英式酒吧法式露座。

旅遊時間為1月1日(周五) 三天連假長周末，或1月11(周一)價格較便宜的三天。如果6人一房，每人平均三天僅116元起。現在可以報名，名額有限，如果改變主意，12月7日前可取消。明年世界各地遊輪已開始接受報名，不但價格特廉，還可隨時改期，並提供每人兩萬元醫療及行程更動補償保險，出發前再付費。

佳欣旅遊地址：法拉盛37-02緬街，時代商場一樓F6A室，報名、諮詢電話：(917) 375-7740或(718) 358-7228。