錢心如診所全面恢復開診 嚴格消毒防疫程序 保障病患與診所人員健康

錢心如醫學博士攝於診所內。

錢心如醫生診所在疫情 期間重新開診，並嚴格按照美國 疾病管制與防疫中心的標準，消毒診所與管理病人。診所在疫情期間不接受無預約病人，病患必須提前預約或電話提問題。病患只可在預約時間進入診所，除非治療室提前有空位。而且陪同人員不能進入診所，除非因特殊身體狀況得到允許。進入診所前，病患必須接受體溫檢測，消毒雙手和鞋底。進入診所後，病患必須全程佩戴口罩遮蓋口鼻，診所不再提供飲水，病人需自帶個人所需品。所有病患一律填寫疫情同意書，回答新冠病毒患病篩選問題。

錢心如醫學博士是擁有西醫、中醫雙學位的醫學博士，美國物理醫學與康復特考文憑，美國物理醫學與康復學院院士，美國工傷委員會指定傷殘鑒定專家，連續多年被列入美國名醫錄，有25年西醫、中醫臨床經驗。現任NYU紐約大學 醫院和HJD骨關節科醫院主治醫生，是紐約大學臨床講師。

秋天來了，天氣涼了，膝蓋痛的人多了許多。尤其是老年人，常常在氣候轉冷時發病。還有一些人，會在潮濕的天氣、下雨前後關節痛增加。錢醫生表示，很多病人提問這些症狀到底是否風濕。其實，真正意義上的風濕性關節炎現在很少見。大多數情況下，這種關節痛是由骨關節炎引起的。骨關節炎是一種慢性退化性的關節疾病。退化，即是衰退變老。關節是骨與骨之間連接的部位，也是肢體附以活動的部位，常年累月在活動、在摩擦。這就是一個漸進的退化過程。由於骨與骨之間的接觸部位是附著在骨端的軟骨，所以關節的退化很大程度上就是關節軟骨的退化。有研究表明，50歲以上的人約80%、60歲以上的人約90%、70歲以上的人近100%有關節的退化性改變。在50歲以上人群中，大多能在X線片上顯示骨關節炎的表現。病變在女性往往較男性更為突出，多累及手指關節，膝、髖、脊柱等，是影響老年人活動的最常見原因。

膝關節是骨關節炎的好發部位。它的主要癥狀是關節疼痛，也可有沉重、酸脹感覺，關節常常不靈活，早起或長坐後關節僵硬，要經過短時間活動才感到自如。但如活動過多，因關節磨擦而疼痛加重。下蹲常常很困難。有時關節不穩定，好像脫開的感覺。有時關節會卡住，活動不得。在中醫理論上屬於風寒濕痹的類型。這也可能為什麼許多人稱之為風濕。許多人會抱怨關節腫大，然而腫大有許多表現，可能是關節積水，或骨質增生，也可為關節附近的軟組織腫脹、滑囊炎等。對不同的原因，治療方法是不同的。

骨關節炎因為是退化性的病變，要完全恢復如新是不可能的。就像皮膚退化出現皺紋要完全變細嫩是不可能的一樣。然而有許多中西醫的治療方法可以選用，目的是止痛、消腫、增加關節活動度和靈活性，增進關節功能，延長行走時間和耐力，延緩關節進一步退化。中西醫的療法各有長處，正確選用綜合治療尤為重要。另外注意保暖，適當休息，在醫生的説明下控制體重， 調整生活習慣，以降低關節壓力。千萬別輕視運動，正確的運動對治療骨關節炎至關重要，應該堅持每天運動。哪些運動才適合，這需要在專科醫生或物理治療師的指導下才會有效。

錢心如診所歡迎病患致電預約看診治療，診所位址：法拉盛：140-37 Cherry Ave.，近Kissena Blvd.和Union St.，電話：（718）661-4201/577-2865。華埠：254 Canal St.（堅尼路），2006室，電話：（212）925-2670。