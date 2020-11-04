我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

錢心如診所全面恢復開診 嚴格消毒防疫程序 保障病患與診所人員健康

紐約訊
錢心如醫學博士攝於診所內。
錢心如醫學博士攝於診所內。

錢心如醫生診所在疫情期間重新開診，並嚴格按照美國疾病管制與防疫中心的標準，消毒診所與管理病人。診所在疫情期間不接受無預約病人，病患必須提前預約或電話提問題。病患只可在預約時間進入診所，除非治療室提前有空位。而且陪同人員不能進入診所，除非因特殊身體狀況得到允許。進入診所前，病患必須接受體溫檢測，消毒雙手和鞋底。進入診所後，病患必須全程佩戴口罩遮蓋口鼻，診所不再提供飲水，病人需自帶個人所需品。所有病患一律填寫疫情同意書，回答新冠病毒患病篩選問題。

錢心如醫學博士是擁有西醫、中醫雙學位的醫學博士，美國物理醫學與康復特考文憑，美國物理醫學與康復學院院士，美國工傷委員會指定傷殘鑒定專家，連續多年被列入美國名醫錄，有25年西醫、中醫臨床經驗。現任NYU紐約大學醫院和HJD骨關節科醫院主治醫生，是紐約大學臨床講師。

秋天來了，天氣涼了，膝蓋痛的人多了許多。尤其是老年人，常常在氣候轉冷時發病。還有一些人，會在潮濕的天氣、下雨前後關節痛增加。錢醫生表示，很多病人提問這些症狀到底是否風濕。其實，真正意義上的風濕性關節炎現在很少見。大多數情況下，這種關節痛是由骨關節炎引起的。骨關節炎是一種慢性退化性的關節疾病。退化，即是衰退變老。關節是骨與骨之間連接的部位，也是肢體附以活動的部位，常年累月在活動、在摩擦。這就是一個漸進的退化過程。由於骨與骨之間的接觸部位是附著在骨端的軟骨，所以關節的退化很大程度上就是關節軟骨的退化。有研究表明，50歲以上的人約80%、60歲以上的人約90%、70歲以上的人近100%有關節的退化性改變。在50歲以上人群中，大多能在X線片上顯示骨關節炎的表現。病變在女性往往較男性更為突出，多累及手指關節，膝、髖、脊柱等，是影響老年人活動的最常見原因。

膝關節是骨關節炎的好發部位。它的主要癥狀是關節疼痛，也可有沉重、酸脹感覺，關節常常不靈活，早起或長坐後關節僵硬，要經過短時間活動才感到自如。但如活動過多，因關節磨擦而疼痛加重。下蹲常常很困難。有時關節不穩定，好像脫開的感覺。有時關節會卡住，活動不得。在中醫理論上屬於風寒濕痹的類型。這也可能為什麼許多人稱之為風濕。許多人會抱怨關節腫大，然而腫大有許多表現，可能是關節積水，或骨質增生，也可為關節附近的軟組織腫脹、滑囊炎等。對不同的原因，治療方法是不同的。

骨關節炎因為是退化性的病變，要完全恢復如新是不可能的。就像皮膚退化出現皺紋要完全變細嫩是不可能的一樣。然而有許多中西醫的治療方法可以選用，目的是止痛、消腫、增加關節活動度和靈活性，增進關節功能，延長行走時間和耐力，延緩關節進一步退化。中西醫的療法各有長處，正確選用綜合治療尤為重要。另外注意保暖，適當休息，在醫生的説明下控制體重， 調整生活習慣，以降低關節壓力。千萬別輕視運動，正確的運動對治療骨關節炎至關重要，應該堅持每天運動。哪些運動才適合，這需要在專科醫生或物理治療師的指導下才會有效。

錢心如診所歡迎病患致電預約看診治療，診所位址：法拉盛：140-37 Cherry Ave.，近Kissena Blvd.和Union St.，電話：（718）661-4201/577-2865。華埠：254 Canal St.（堅尼路），2006室，電話：（212）925-2670。

編輯推薦

美國 紐約大學 疫情

上一則

在新冠疫情期間，獲得您需要的醫保Humana惠安納溫馨提示安全看診保健康

下一則

萬福山陵園背靠山陵面向小溪流水美國福建聯合總會 提供7天免費看地

延伸閱讀

歐洲疫情慘烈…葡萄牙擬頒緊急狀態 義大利還要強化封鎖

歐洲疫情慘烈…葡萄牙擬頒緊急狀態 義大利還要強化封鎖
全美戴口罩人數增 年輕人仍不怕

全美戴口罩人數增 年輕人仍不怕
疫情拉警報 伊州全州4日起禁堂食

疫情拉警報 伊州全州4日起禁堂食
防疫從你開始 市府籲商民合作

防疫從你開始 市府籲商民合作
膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了

膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了
川普防疫顧問上錯媒體 推文忙道歉：不知是俄官方資助媒體

川普防疫顧問上錯媒體 推文忙道歉：不知是俄官方資助媒體

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大