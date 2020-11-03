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光環密宗免費一日禪法會 11/6上州聖山佛國舉行

紐約訊
2018年光環密宗首次全球免費佈施「一日禪」。美國當地新聞媒體紛紛追蹤報導這場慈悲盛典，擁有眾多政界、商界、高層人士、社會精英讀者的紐約州最大的報紙Times Union（《時代聯盟報》）更是大篇幅報道此次盛舉。
2018年光環密宗首次全球免費佈施「一日禪」。美國當地新聞媒體紛紛追蹤報導這場慈悲盛典，擁有眾多政界、商界、高層人士、社會精英讀者的紐約州最大的報紙Times Union（《時代聯盟報》）更是大篇幅報道此次盛舉。

修禪除了可以改變體質、改變氣質、增加人緣、增長智慧之外，還有一種超能力、不可思議的力量。對中青年「調節陰陽」減少狂躁，對少年兒童開發智慧，對於女性擺脫憂鬱，改變因果，排除身心毒素，青春永駐，健康美麗，提升氣質；有助和諧社會人際關係和諧家庭幸福。每個人掌控對抗疾病煩惱的能力，提升身心靈，改變人生。歡迎各界有緣者參加光環密宗「襌」的體驗。年滿9歲至59歲都歡迎報名參加。

所謂「如人飲水，冷暖自知」，這不可思議的力量只有修禪的人才可以領會。不是說禪、不是聽禪、不是讀禪、不是看禪，而是直接去感應，直接印心，到達心的最深處。具體來說，修禪的益處如下：

第一：改變體質

經過修禪以後，我們可以保持永遠年輕，充滿活力；為什麼？因為我們的細胞在禪坐的時候又得到了新的生命，讓老化、退化的細胞再生，所以才能保持年輕，把一個人的體質從生病改造成不生病。一般而言，如果在禪坐時可以進入禪定，最少可以使自己看起來年輕十歲，而且不必經過化妝，這是自然的美！

第二：改變氣質

修禪也可以改變自己的氣質。修禪是從裡面改變自己。一個人的言行是決定於自己的思想，如果有正確的思想、觀念，當然做起事來非常順利、如意；如果說充滿偏見，自然不會有好的結果。

第三：提升人際關係

修禪可以提升人際關係，人緣會非常好。因為在修禪以後，身體沒有毛病，心情都能常常保持很愉快。每天保持歡喜的心情可以化解人與人之間的一切紛爭，及一切不必要的衝突，所以修禪的人人際關係會非常好。由於人緣好，做起事來也更有勁，更能事半功倍。

第四：得到無上的智慧

修禪最大的利益，就是可以得到無上的智慧。無形間，這智慧也可以用在我們的課業上、工作上，用在家庭、社會、國家、世界。修禪的人，他的心非常宏大，無量無邊。他不會為了一點小事、一點名利、權欲來爭奪；他能夠處之泰然，淡泊名志，他的人生非常充實，非常有意義。

為了化解疫情的危機，紫光上師於紐約上州設慈悲壇，公開光環密宗大圓滿千古密法，拙火消疫，並幫助有需要的各界人士提升自身免疫力，抵禦病毒侵襲。凡修持者，能快速改變人體基因質量，提升抗瘟疫之機能，對各種疑難雜症均有立竿見影的效果，歡迎各界有緣參加！每月6日、16日開辦，每次五天。

報名電話：518-853-1873，禪修地點：11 Liberty Street, Amsterdam, NY 12010。

紐約上州 疫情 免疫力

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