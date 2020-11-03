李致一美容整形蜂巢皮秒鐳射美白膚質緊緻毛孔撫平凹疤清除紋身

PicoSure蜂巢皮秒鐳射，安全高效去斑、洗紋身、換膚、代謝色素，尤其適合華人膚質。

執業於法拉盛 ，將主流美容整形技術及資訊引介至華人 社區的李致一美容整形外科中心，因應眾多愛美人士對護膚美膚的需求，引進流行於主流醫美界的革命性鐳射技術-「蜂巢皮秒鐳射」（PicoSure），透過極快速的脈衝將色素震碎，安全高效代謝色素、刺激膠原蛋白增生，達到美白亮膚、毛孔緊緻、撫平凹疤、清除紋身色素等效果。

這項獲美國 FDA認證的鐳射技術具高度安全去除黑斑、去痘疤、去黑眼圈、去紋身等效果，尤其非常適合亞洲人的膚質。接受治療後，不需恢復期，馬上即可恢復正常生活及工作。

色斑乃由於皮膚先天或後天的黑色素增加以及沉澱，而形成和其他周圍皮膚顏色不同的斑點。蜂巢皮秒鐳射可以解決大部分色斑帶來的困擾，其中常見的色斑主要包括黃褐斑、黑斑、雀斑、老年斑，日光損傷後形成的斑點以及先天性大面積黑色素沈澱（太田母斑）。皮秒鐳射利用皮秒（Picosecond）技術在千億分之一秒內精準地震碎色素細胞，起到去除色斑的效果。

蜂巢皮秒鐳射相對於其他種類的鐳射來說，更適合亞洲人膚質。皮秒鐳射對皮膚的刺激小，見效快，無需恢復期且不容易反黑。一般人可進行全臉鐳射換膚，利用皮秒鐳射的單一波長，主要針對老化、有色素的細胞進行治療，快速刺激皮下生長因子，促進膠原蛋白的更新與再生，改善黑色素沈澱，達到換膚、嫩膚的效果。

蜂巢皮秒鐳射的創新處在於突破以往鐳射技術，運用極短暫的脈衝，造成機械光震波，瞬間導致黑色素產生強大震波，完整震碎黑色素成為粉塵狀，讓色素快速代謝，大幅降低熱傷害、避免反黑（經常發生在亞洲人皮膚上）、快速復原，治療效果優於現有的除斑鐳射儀器。蜂巢皮秒鐳射適用於肝斑、曬斑、胎記、細紋撫平、嫩膚重生、毛孔粗大、臉上痘疤等族群。

有關蜂巢皮秒鐳射詳情請諮詢李致一美容整形外科中心，地址：法拉盛富頓廣場153室，39-16 Prince Street, Suite 153, Flushing, NY 11354，諮詢電話：718-886-8996。