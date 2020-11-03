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李致一美容整形蜂巢皮秒鐳射美白膚質緊緻毛孔撫平凹疤清除紋身

紐約訊
PicoSure蜂巢皮秒鐳射，安全高效去斑、洗紋身、換膚、代謝色素，尤其適合華人膚質。
PicoSure蜂巢皮秒鐳射，安全高效去斑、洗紋身、換膚、代謝色素，尤其適合華人膚質。

執業於法拉盛，將主流美容整形技術及資訊引介至華人社區的李致一美容整形外科中心，因應眾多愛美人士對護膚美膚的需求，引進流行於主流醫美界的革命性鐳射技術-「蜂巢皮秒鐳射」（PicoSure），透過極快速的脈衝將色素震碎，安全高效代謝色素、刺激膠原蛋白增生，達到美白亮膚、毛孔緊緻、撫平凹疤、清除紋身色素等效果。

這項獲美國FDA認證的鐳射技術具高度安全去除黑斑、去痘疤、去黑眼圈、去紋身等效果，尤其非常適合亞洲人的膚質。接受治療後，不需恢復期，馬上即可恢復正常生活及工作。

色斑乃由於皮膚先天或後天的黑色素增加以及沉澱，而形成和其他周圍皮膚顏色不同的斑點。蜂巢皮秒鐳射可以解決大部分色斑帶來的困擾，其中常見的色斑主要包括黃褐斑、黑斑、雀斑、老年斑，日光損傷後形成的斑點以及先天性大面積黑色素沈澱（太田母斑）。皮秒鐳射利用皮秒（Picosecond）技術在千億分之一秒內精準地震碎色素細胞，起到去除色斑的效果。

蜂巢皮秒鐳射相對於其他種類的鐳射來說，更適合亞洲人膚質。皮秒鐳射對皮膚的刺激小，見效快，無需恢復期且不容易反黑。一般人可進行全臉鐳射換膚，利用皮秒鐳射的單一波長，主要針對老化、有色素的細胞進行治療，快速刺激皮下生長因子，促進膠原蛋白的更新與再生，改善黑色素沈澱，達到換膚、嫩膚的效果。

蜂巢皮秒鐳射的創新處在於突破以往鐳射技術，運用極短暫的脈衝，造成機械光震波，瞬間導致黑色素產生強大震波，完整震碎黑色素成為粉塵狀，讓色素快速代謝，大幅降低熱傷害、避免反黑（經常發生在亞洲人皮膚上）、快速復原，治療效果優於現有的除斑鐳射儀器。蜂巢皮秒鐳射適用於肝斑、曬斑、胎記、細紋撫平、嫩膚重生、毛孔粗大、臉上痘疤等族群。

有關蜂巢皮秒鐳射詳情請諮詢李致一美容整形外科中心，地址：法拉盛富頓廣場153室，39-16 Prince Street, Suite 153, Flushing, NY 11354，諮詢電話：718-886-8996。

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