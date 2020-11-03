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露美容/希思黎Sisley授權專賣店提供專櫃預約新娘化妝服務

紐約訊
露美容/希思黎Sisley授權專賣店提供專櫃預約新娘化妝服務。
露美容/希思黎Sisley授權專賣店提供專櫃預約新娘化妝服務。

法拉盛的SISLEY希思黎華人特約店—露美容精品中心，提供新娘化妝服務，由SISLEY專櫃化妝師Susan，根據不同輪廓臉型、膚質的客人，配備不同質地的粉底液、不同色調的眼影和唇膏，化妝專櫃產品應有盡有，歡迎洽詢 。

新娘化妝經驗豐富的Susan表示，身穿白紗步上紅毯，是許多女生心目中的終極夢想，都想成為婚禮中最美的明星。然而新娘彩妝並不容易：首先要掌握彩妝潮流；想要發光，但不能泛油光；想要感到自在，但又要上相；妝容還要夠持久，絕不能在婚禮中途就掉妝。 Susan給準新娘7件必知指南如下：

 

1、以透亮感肌膚為目標 ：水嫩透亮的肌膚很適合新娘彩妝，也是最常被指定的妝感。Susan特別強調「婚禮妝前保養」的重要性：婚禮的三周前，徹底為肌膚做好清潔，敷面膜。

2、不要在婚禮時嘗試全新風格：婚禮當天的重點是強化妳的自然美，並端出自己最美麗自信的版本。專家建議，新娘彩妝要小心，不要過於創新或大膽。

3、不要省略妝前乳：要從典禮撐到婚宴派對的新娘彩妝，需要整天高度持妝。乍聽之下或許不難，但在那些情緒高漲讓人容易落淚又萬眾矚目的時刻，那可就不容易了。專家建議，新娘一定要使用妝前乳，確保化妝品的持久度。

4、不要害怕腮紅：搭配一身白色或象牙色禮服，加重腮紅反而可以避免在相片中失焦。可以在雙頰使用帶藍色的粉紅色調腮紅，有效打亮肌膚。

5、別忽略唇線筆。在閃光燈下，新娘的五官界線特別容易糊掉。提醒可以使用與唇彩同色調的唇線筆畫出軟性輪廓，讓雙唇比平常更突出一點。

6、讓自己容光煥發 ：完妝後，在T字部位、鼻子、下巴，及額頭使用柔軟的修容刷，以適量用蜜粉定妝，亮粉會協助固定新娘彩妝，整天不出油光。專家特別提醒，上粉時記得避開顴骨處，才會保有透亮光感。

7、別忘了補妝必備產品：粉餅、口紅絕對是必備。建議新娘們將補妝產品放在宴會現場，或是交給伴娘保管，方便隨時補妝。

露美容精品中心地址：法拉盛36-44 Union St., Flushing, NY 11354；電話 646-752-4123。

法拉盛 華人

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