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唯一華裔皇后區區長候選人尹導 呼籲皇后區選民 11月3日投票支持

紐約訊
上圖為尹導(左2）在投票站選民合影。下圖為皇后區的選票樣本，
上圖為尹導(左2）在投票站選民合影。下圖為皇后區的選票樣本，

代表「赤龍黨」在11月3日大選參加皇后區區長選舉的唯一華裔候選人尹導，呼籲皇后區的亞裔和不同族裔選民投票支持他，用選票實現他為皇后區230萬多元族裔居民服務的抱負。

尹導表示，今年大選投票站內採取特別強制防疫措施，加強投票者和投票站工作人員的安全，所有投票站都將配備洗手液，工作人員強制執行戴口罩的要求。選民進入投票站後，必須保持6呎的社交距離。每次投票後，都會擦拭機器。

11月3日是美國大選日，全市投票時間從早上6點開始到晚上9點結束。選民投票點與往年一樣，在各街區的學校中進行。選票上不但有總統候選人的名字，還有國會議員，州議員，皇后區區長候選人的中英文姓名和競選的公職。

今年57歲的尹導出生於上海，本科畢業於華東師範大學，碩士畢業於日本早稻田大學。1998年他來到美國，在紐約市立大學巴魯學院（Baruch College）獲得碩士。畢業之後，他先後在網購、物流、智慧機器人、日本料理集團、財務等行業工作。自2005年以來，尹導一直擔任美國上海聯誼會英文秘書長，自2018年以來一直擔任皇后區居民和選民聯盟的執行副會長。在整個職業生涯中，他還曾在美國，日本和中國的許多其他企業擔任高管的工作。

尹導是一位公認的以創造經濟和員工利益兼顧的思想領袖。在為全球各地企業工作期間，尹導與公司和小型企業合作，通過創建和實施再培訓機會和學徒制來提高員工隊伍。他在財務、技術和會計領域的經驗，使他能夠平衡預算，為員工獲得更多薪水的同時，仍然幫助企業盈利。

尹導本次參選的政綱是「增加就業、改善住房、整頓交通、提升教育、確保治安」。他表示，除了呼籲增加就業、改善交通外，目前市府的當務之急是保障社區安全。他反對「一刀切」式地削減警局經費。

如需更多協助，請致電 718-772-8947，選民可以聯繫尹導助選團隊成員給予協助。

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