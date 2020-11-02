陸鑫泉律師專精誤醫誤診案例免費諮詢 不獲賠償不收費

陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)擅長各類複雜的誤醫誤診案例。

陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)擅長各類複雜的誤醫誤診案例，特別是在新生嬰兒產傷、癌症、心臟病 、中風、急診、手術失誤等方面經驗豐富。律師還精辦車禍、工傷、滑倒摔傷等意外事故。

在美國，英文水準有限的患者在就醫時要確定能夠與醫護人員進行溝通。這意味著在你需要時可以得到翻譯說明。醫院或醫療機構有責任為患者免費提供翻譯服務。紐約州 法律條例第405.7條以及聯邦、州和地方的多項法律要求所有醫院制定語言服務方案，指定協調人員，醫院要做到在10分鐘內為急診室提供翻譯、其他部門20分鐘，並告知患者具有使用語言服務的權利。

英文水準有限的患者的醫治效果經常會因為語言問題受影響。為患者提供翻譯服務可以避免由於交流問題帶來的不良後果。如果你在就醫時和工作人員交流有障礙，醫院或醫療機構要為你免費提供翻譯。提供翻譯是醫院的責任，不是你的責任。醫院應提供專職或臨時翻譯，或者受過訓練的雙語員工做為翻譯。醫院還有可能用口譯電話，這也是可以接受的，但是有必要的話你仍然可以要求有人為你翻譯，哪怕要等一下也是值得的。

一般情況下，患者家人不應該作為病人的翻譯。即使醫生會說你的語言，你仍然需要有個翻譯人員來解釋你要填的表格或確保你完全明白你所聽到的內容。如果沒有和醫護人員溝通好就進行治療是非常危險的，甚至會導致意外事故。

在就醫期間，患者應該在必要時根據需要讓醫院提供口譯員。如果醫院提供的翻譯人員不能為你有效溝通，你可以要求換翻譯。不要害怕經常提出需要口譯員的要求。這是你的一個權利，而且事關生命。

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