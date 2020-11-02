喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）競選皇后區區長。

在今年的大選中，喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）將代表共和黨競選皇后區 區長，她是現任皇后區共和黨部主席，在醫療保健行業工作，長期從事社區活動。她的主要政見如下：

喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）表示「每天我們都會看到紐約市 領導造成的災難性後果：無休止的槍擊、地鐵刺傷案、警察 系統因資金被削減而工作受影響、高額地產稅、遊民四竄流浪街頭、旅館變成罪犯的半途住宅、眾多小企業在掙扎。」她說：如果我們沒有公共安全，我們將一無所有。

當選後，她將按常理去恢復街道上的法律和秩序，不會按照市政廳的激進政策去做。她將努力讓暴力罪犯者恢復現金保釋。她支持保留Rikers Island尼克島監獄關押重罪犯。她反對花大錢在皇后社區建監獄，反對在社區增設遊民收容所。她主張進行地稅改革，讓大家可以繼續留在皇后區。

喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）表示，她不想她的孩子和孫子搬出紐約，因為這樣做太危險或太昂貴。這也是為什麼她要為皇后區的地稅改革而奮鬥，因為她希望每個人都能負擔得起這裡的生活。她認為孩子是紐約市最寶貴的資源，她相信孩子的父母應該有教育的最終決定權。她支持亞裔最關心的特殊高中考試、特許學校、教會學校、天才計劃和SHSAT。

她說「即使在疫情大流行之前，經營小企業已經非常困難。現在不一致的政策和嚴厲的執法措施讓小企業更難生存。在白思豪主持下的紐約，百業蕭條，生意暴漲的只有搬家公司和殯儀館。」她主張取消繁雜的條文、罰款和規費，希望能幫助皇后區的企業重新振作。

喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）得到了紐約市警察工會、警長工會、警探工會、中尉工會、紐約州法院法警工會的支持。他們知道她會恢復警察經費，確保治安經費充足。她也得到民主黨市議員羅伯特·霍爾頓（Robert Holden）和共和黨市議員埃里克·烏爾里希（Eric Ulrich）以及紐約郵報的支持。

喬安·艾利歐拉（Joann Ariola）希望皇后區選民可以投票支持她。網站： www.joannariola.com。