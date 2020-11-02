麥當勞甜蜜美味供應無缺自11/3至11/9期間只需惠顧一杯咖啡即可免費享用全新McCafe烘焙美點

自11/3至11/9期間，只需惠顧一杯咖啡即可免費享用麥當勞全新McCafe烘焙美點（油炸蘋果餡餅Apple Fritters、藍莓鬆糕Blueberry Muffins和肉桂捲Cinnamon Rolls）。

萬聖節 向來是寵愛自己的日子…但是老實說，以2020年帶給我們的苦難而言，萬千寵愛在一天是絕對不夠的。以今年而言，最起碼在萬聖節過後還應該再寵愛自己一個禮拜。這就是為什麼您只需於11月3日至11月9日在全國參與活動的麥當勞 餐廳消費，麥當勞即免費*供應全新油炸蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲（Apple Fritters, Blueberry Muffins and Cinnamon Rolls）。

欲把握如此引人入勝的好機會，只需在活動期間的任何一天和任何時間內，使用麥當勞應用程式買一杯任何大小的McCafe極品咖啡 或冰咖啡即可，絕對不玩任何花樣，只是提供與您心愛的咖啡相得益彰的美點。而且您的咖啡一定附帶由美國本地酪農供應的純正牛奶和奶油供您選擇。

當然您因免費烘焙美點而心醉神迷的機會不會只有一次。您可以在整周活動期間每天享受一次！真的–無論顧客要將周五訂為油炸蘋果餡餅日、周六訂為肉桂捲日、周一訂為藍莓鬆糕日–麥當勞都不會讓您失望。

三種全新美點自10月28日起在全國各地全天候供應，也是八年來麥當勞第一次在美國核心菜單中新增美味烘焙項目。這些新上市的美味讓顧客在麥當勞享受喜愛的早餐時有了更多的選擇，也是麥當勞50年來以粉絲熱愛的Egg McMuffin、Breakfast Burrito和 McGriddles等美味不斷創新的傳承。

所以別忘了在今年的萬聖節從吃剩的糖果中升等，打開您的麥當勞應用程式，選擇您最喜愛的McCafe咖啡，讓麥當勞好好寵愛您一番，餵飽您肚子裡的甜蟲。請務必使用麥當勞應用程式，在餐廳或得來速享用。*僅於11/03/20至11/09/20期間在參與活動的麥當勞餐廳每天最多提供一次。必須下載麥當勞應用程式並登記。

包括拿鐵、卡布奇諾和摩卡的McCafe咖啡在2009年加入全美餐單，並且迅速擴張到包括冰frappe和奶昔，以及依季節限時供應的其他飲品。自2017年起，我們再擴大McCafe餐單，供應比過去更多的美味選項，包括Americano在內等各色濃縮咖啡飲品和例如派餅、甜餅乾和限時供應的甜甜棒。我們也進一步便利顧客，增設McDelivery送餐服務、線上點餐和付款及 McCafe零售服務。2019年我們再次更新對McCafe的承諾，重新設計品牌外觀以慶祝十年來為忠實顧客提供一杯又一杯的美味。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤[email protected]，並歡迎參考臉書專頁：www.facebook.com/McDonaldsUS/。