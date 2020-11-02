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中科破壁靈芝孢子輔助抑制腫瘤 臨床有效唯一紐約斯隆癌症中心認可靈芝產品

紐約訊
中科院研究員馮教授推薦患者使用中科靈芝增強體質，協同抗擊腫瘤細胞。
中科院研究員馮教授推薦患者使用中科靈芝增強體質，協同抗擊腫瘤細胞。

中科破壁靈芝孢子粉是唯一參與22家腫瘤醫院臨床試驗，並且獲得美國紐約斯隆癌症中心認可的健康補品。由於中科靈芝產品富含靈芝三萜和靈芝多糖等有效成分，對於腫瘤細胞具有極強的輔助抑制和殺滅作用，目前紐約斯隆癌症中心已將中科靈芝產品臨床使用。

五年生存率是腫瘤患者是否康復的臨床指標。目前的大數據分析表明，腫瘤患者放化療或者術後的二至三年內是腫瘤復發的高發期，在這段時間切實提高患者免疫力和增強機體抵抗力尤為重要。靈芝由於其在免疫治療領域的卓越功效得到了越來越多的推崇。在醫學試驗中，靈芝三萜被證明可以直接殺滅微小癌灶；而靈芝多糖則有抑制細胞癌變的基因突變的作用。

遺憾的是，多數華人服用靈芝仍然沿用最傳統的將靈芝菌體切片打粉或者煮湯的形式，因此結果往往不如人意。科學證實，靈芝的種子——孢子中的有效營養成分是靈芝菌體的75倍。而靈芝孢子的幾丁質外殼不能被胃酸消化，直接服用吸收率很低。中科靈芝孢子粉採用先進的恆溫破壁技術，在保存有效成分活性的基礎上實現了靈芝孢子100%全破壁，吸收率是未破壁孢子的幾十倍，適合各種體質的人服用。

中科自建符合規範的GAP黃山靈芝培育基地，在海拔1萬1000米以上的常綠闊葉林中堅持靈芝的仿野生自然培育，造就了中科靈芝的好品質。2004年，中科靈芝菌種搭載中國科學院返回式衛星，成為首例經歷太空育種的靈芝品種。經多年培植檢驗，其靈芝三萜和靈芝多糖等有效成分含量達到自然界野生靈芝的數十倍以上。從破壁靈芝孢子粉中提煉的中科創新靈芝孢子油，靈芝三萜濃度更是達到了40%以上。

目前中科破壁靈芝孢子粉還是全球同類產品中唯一一家進入腫瘤治療三期臨床試驗的產品。除了先期在中國22家腫瘤醫院開展臨床試驗外，中科破壁靈芝孢子粉對於癌症預防和治療的作用還得到了美國腫瘤研究和治療權威機構—紐約斯隆癌症中心的認可，並聯合中科撰寫臨床研究報告，已刊登在《腫瘤整合治療》權威期刊。

中科專注天然草本研究36載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave., STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面）。電話：1-（718）-886-8834（國/粵/英）。網站：www.uszhongke.com。

腫瘤 癌症 紐約

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