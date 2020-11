●How to grow your business on The Brooklyn Marketplace

使用數字工具更新您的業務資料並推廣您的服務、內容和產品

11月3日(週二)上午11點到中午12點

https://www.brooklynchamber.com/events/

●401(K) Made Easy: MEAP Presentation

提供經濟高效且簡便的方法來實施401(K)員工計劃

11月4日(週三)上午10點到上午11點

https://www.sichamber.com/events/a-better-401k-meap-presentation

●How to Grow Your Business with SBA’s Programs in Financing, Counseling and Government Contracting

聯邦小企業部 (SBA) 協助你融資 ,諮詢,及爭取政府合約

11月4日(週三)上午9點30分到上午10點30分

https://chinatown.nyc/event/how-to-grow-your-business-with-sbas-programs-in-financing-counseling-and-government-contracting

●How to Start a Business

如何創業

11月5日(週四)上午9點30分到上午10點30分

https://chinatown.nyc/event/how-to-start-a-business

●TITAN TALKS | The Business of Engineering

確定並了解您的工作產品的價值

11月5日(週四)下午5點到下午8點

https://www.eventbrite.fi/e/titan-talks-the-business-of-engineering-tickets-126357068393?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

●Strategic Marketing USA

了解客戶洞察力和新的消費者行為

11月5日 - 11月6日(週四-週五)上午9點到下午4點

https://www.eventbrowse.com/city/new-york/event/strategic-marketing-usa/

●Ecommerce Learning Lab- Start An Online Business

如何创建、运营、管理和发展線上业务

11月7日(週六)上午11點到下午12點30分

https://www.eventbrite.fi/e/ecommerce-learning-lab-start-an-online-business-tickets-92513904579?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★