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陽光心理安康中心11/3起推出免費秋季心理健康系列課程

紐約訊
陽光心理安康中心負責人陳張栩醫師經歷豐富，為大紐約僑胞提供提供全面的精神心理科服務。
陽光心理安康中心負責人陳張栩醫師經歷豐富，為大紐約僑胞提供提供全面的精神心理科服務。

日前，陽光心理安康中心（Chinese American Sunshine House）線上上舉辦了「老年抑鬱症」公益講座。該講座由資深精神心理科專家陳張栩醫師主講，向民眾介紹了老年常見精神問題——老人憂鬱症，深受各界好評，故該中心負責人陳張栩醫師，將陸續推出秋季系列免費心理課程。親子課程將於11月3日開始，每周二下午美東時間3至4時。心理健康課程將於11月4日開始，每周三下午美東時間4至5時。所有課程都免費向公眾開放，通過ZOOM 線上授課，可直接打開ZOOM視頻。

已在布碌崙（布魯克林華人社區服務了將近20年的陳張栩醫師，疫情期間一直無休地為病患做遠距及保持社交安全距離的看診服務，撫慰僑胞緊張的情緒和不安，並持續治療精神方面的疾病。陳醫師在法拉盛「天景精神心理中心」和布魯克林8大道精神心理中心親自看診，在華人社區以及主流社會皆享有良好的口碑。陳醫師同時也是陽光心理安康中心的創辦人，每年定期舉辦公益活動，促進社區的精神健康發展和家庭和諧關係成長。

陳醫師於日前的「老年抑鬱症」公益講座中指出，65歲以上的老年人，抑鬱症發病率僅次於心血管疾病。社會因素、病理生理因素以及心理精神層面因素都可能導致老年抑鬱症。老年人憂鬱症是一種生理疾病，像常見的老人疾病如糖尿病、高血壓等，並不是一個自然規律。陳醫師提醒民眾老年抑鬱症以軀體症狀為主，並存焦慮不安、與社會脫節，需要醫務人員警惕。此外，陳醫師表示，抑鬱症是可以治療的，常見的治療方式包括藥物治療以及心理輔導。健康的飲食、良好的作息習慣、適當的運動以及積極向上的精神狀態，都對抑鬱症治療有良好的幫助，此外，家人朋友的關心以及對抑鬱症的認知也是十分重要的。對此講題有興趣的民眾可進入陽光心理安康中心的官網查看講座內容重播。

陳醫師表示，華裔社區有特殊性，不少父母奔忙於工作，把出生不久的孩子送回中國由祖父母照顧，導致親子間錯過了培養親密感的時期。她說，有的父母即使後來將孩子接回美國，但依舊忙於工作，甚至在外州打工，嚴重影響與孩子之間的關係。有鑑於此，陽光心理安康中心將陸續推出秋季系列課程。親子課程將於11月3日開始，每周二下午美東時間3至4時。心理健康課程將於11月4日開始，每周三下午美東時間4至5時。所有課程都免費向公眾開放，通過ZOOM線上授課，可直接打開ZOOM視頻，輸入會議ID：939 8782 3468，或撥打電話收聽：（646）558-8656，接通後需輸入939 8782 3468 #，欲進一步了解課程和活動的更多詳細資訊，請致電：（917）969-7018，微信：CSHNYC，電子郵件：[email protected]和網址：www.chinesesunshinehouse.org。

親子 華人 布魯克林

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