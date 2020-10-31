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中藥與科技結合新成果太子金牌宣肺敗毒顆粒助抗疫

紐約訊
太子金牌重量級中藥保健沖劑宣肺敗毒顆粒，提升人體自身免疫力對抗病毒。
太子金牌重量級中藥保健沖劑宣肺敗毒顆粒，提升人體自身免疫力對抗病毒。

美國新冠病毒（Covid-19）仍然持續肆虐，隨著疫情再次升溫，各地感染人數急速攀升，疾管局與防疫中心主管透露對此今年秋冬疫情走向感到悲觀，並表示對抗疫情非常重要的外在關鍵因素即為確實配戴口罩、勤洗手並且保持社交距離，防止病毒散播。

另一關鍵防疫因素即為內在，一帖中國古老配方，在現在科技篩選、配製後，對應此疫情效果脫穎而出，宣肺敗毒，由四個方子配製組成，包括麻杏石甘湯、麻杏薏甘湯、千金葦藶大棗瀉肺湯。一共十幾味藥，其中虎杖、馬鞭草對症狀特別有活性；病毒透過喉嚨攻擊感染者的肺部，影響呼吸系統功能，對此，「三藥三方」中的二號方，在江夏方艙裡使用有特別顯著的效果。

此產品透過宣肺敗毒有效物質、作用機制進而研製出有效的活性成分，結合中藥醫學以及現代技術，提升人體自身免疫力對抗病毒，進而給人們帶來健康與貢獻。

宣肺，即代表宣通、舒暢與清肺之意；太子金牌宣肺敗毒顆粒，是美國太子行隆重推出的又一重量級中藥保健濃縮沖劑。此方為今年國務院特別推薦的「三藥三方」之二號方，也是中醫古方結合現代科技結晶的方式萃取出其有效活性成分，進一步提煉為顆粒狀，高濃縮、高品質。每5克太子金牌宣肺敗毒顆粒相當於30克原藥材。

此美國包裝完整保留純天然草本的效果，無西藥副作用，其效用與湯劑相同，更是方便沖泡與攜帶使用，讓美國消費者輕鬆取得方艙良帖：宣肺敗毒。美國產製，專利配方，安全有效。價錢合理，服用方便。

非常時期，太子金牌提醒大家個人衛生與防護措施方面的訣竅：保持室內環境通風，如必須進出人多的場所，務必戴上口罩，隔絕與病毒接觸，避免飛沫傳染；勤洗手並避免接觸口、鼻及眼睛，減少細菌與病毒由身體脆弱的黏膜組織入侵的可能性；咳嗽打噴嚏用紙巾蓋住口鼻。

維持正常作息、充足睡眠、飲食均衡、定期運動強化自身抵抗力；從個人衛生、飲食保養與增強免疫力三方面兼顧，才能有效強化身體戰勝病毒。

太子金牌自1983年以來，致力於研發純天然草本配方產品，是美國東方保健茶系列的先驅品牌。安全性、有效性一直是太子金牌多年來的堅持與承諾。太子金牌宣肺敗毒保健顆粒於各大華人超市及零售點均有發售，消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。太子金牌與您一起攜手抗疫。

美國 疫情 防疫

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