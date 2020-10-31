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聯合報稅H&RBLOCK 專業服務50州稅務 安心退稅

紐約訊

聯合報稅向廣大華人提供個人報稅、公司報稅、稅號申請、投資移民稅務等稅務服務，也提供成立美國公司、跨國公司、非盈利組織、申請各類牌照、會記薄計一條龍會計服務。該公司將不定期提供最新美國稅務給在美僑胞。聯合報稅成立於2001年，在華人社區是有良好聲譽的會計師樓。H&R BLOCK經過3年多的考察，認為合格後於2012年吸收其成為H&R BLOCK 1萬4000多家店中的一員。

H & R BLOCK 是美國最大也是世界上最大的報稅服務上市公司，同時也是一家擁有政府關係部門（Government Relation）的大型稅務公司。它能及時掌握政府稅務動態，培訓稅務人員專業水準，使客人被查稅的幾率降到最低。H&R BLOCK提供免費稅務檢查（Second Look）（4月15日以後），也就是說，如果你認為你的會計師報稅報得不對，H&R BLOCK免費幫你檢查。

聯合報稅業務包括：個人家庭公司報稅、海外資產申報、投資移民稅務申報、地產股票投資、財務分析報告、節稅分析、政府查帳、查稅上訴、成立非營利組織、公司成立解散、各類執照申請、會計記帳、薪資出糧、跨國企業及稅務財務。

聯合報稅向全體華人提供美國一流大公司的專業服務，卻保持華人社區的收費標準。該公司擁有豐富的國際稅務申報經驗， 具體細節請諮詢聯合報稅H&R BLOCK。地址：39-20 Main Street Ste 2F Flushing, NY 11354；Tel：718-461-0778；Email：[email protected]

報稅 美國 華人

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