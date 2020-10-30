太子牌新品泰式奶茶邀您一同做公益發起買就捐行動 分享美味 分享愛

花點小心思，用淡奶油、煉乳打成奶蓋，撒上海鹽，泰式奶茶即升級為泰式海鹽奶蓋。

美國 太子行對回饋社會一向不遺餘力，早前已聯同SHP基金會捐出200萬個口罩。目前疫情 仍然膠著，社會仍有很大的需要，太子牌於是發起「分享美味 分享愛」買就捐行動，與大眾同心協力做公益。即日起至10月底前，每賣出一包太子牌泰式奶茶，太子行便捐一元給抗疫機構Mask for All CA，該機構由一群青年組成，提供口罩給有需要的人仕及機構。大家在享用太子牌泰式奶茶的美味時，便以行動給第一線人員實際的支持，與太子牌一起為新冠疫情盡一份力。

太子牌三合一泰式奶茶採用道地的泰式奶茶配方，茶味濃郁，奶味幼滑香醇，味道不輸泰國餐館或手搖茶店的泰式奶茶，而且沖泡十分方便，民眾在家就能輕鬆享受道地泰式風味奶茶，一解對奶茶的相思之苦。

泰式奶茶除了直接熱水沖泡飲用，或是沖泡後加冰冷飲外，其實還有很多創新的飲用方法，例如：泰式海鹽奶蓋，用適量淡奶油打發，加入一小匙煉乳，再撒上一些海鹽，將沖好的泰式奶茶用兩個杯子拉好後，直接淋上奶蓋，配上自己喜歡的小糕點，完美的居家午茶就完成了；想要清涼一下，加幾粒冰塊就成了冷飲，講究的話，更可以加入事先冰好的泰式奶茶冰磚，就不會越喝奶茶味越淡。

除了喝，還有其他創新變化，拌入一點吉利丁粉，稍微熬煮泰式奶茶，待略顯黏稠即可離火於室溫下放涼，倒一點到千層蛋糕上，大師級甜點輕鬆上桌。冰淇淋泰奶也是種很創新的完美組合，將剛泡好熱騰騰的濃縮泰式奶茶慢慢淋在香草或牛奶冰淇淋上，是新味覺的詮釋，也是下午茶或飯後甜點的極佳選擇。淋上剛煮好的泰奶醬也是別具風味。

除了三合一泰式奶茶外，太子牌還有其他三合一速溶產品，包括港式奶茶及特濃咖啡 。太子牌港式奶茶採用高品質英國紅茶調配，綿密香濃、口感絲滑溫和、芳香可口；太子牌特濃速溶咖啡，濃濃的奶香潤飾了濃烈咖啡的口感，香醇順口，幾款不同口味換著喝，可以每天為枯燥又嚴峻的時間裡注入一點新意。

太子牌三合一泰式奶茶、港式奶茶及特濃速溶咖啡現於各大華人超市及零售點有售，欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行（800）732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內50州免運費。