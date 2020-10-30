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紐約大都會藝術博物館The MET 150周年慶博物館正式對外開放 歡迎參觀秋季新展

紐約訊
大都會藝術博物館收藏了來自世界各地及中國的藝術品。
大都會藝術博物館收藏了來自世界各地及中國的藝術品。

紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）創建於1870年，目的是為了將世界藝術文化和藝術教育帶給美國民眾及世界各地的參觀者。紐約大都會藝術博物館，是世界上參觀總人數排名第四多的藝術博物館，也是美國最大的藝術博物館之一。該博物館共收藏多達200萬件精美藝術作品，分有17個策展部門，共收藏了從全球聚集的大量古典時期和現當代藝術作品、手工藝品、樂器、服裝、繪畫、古董武器、盔甲、雕塑和建築物等。

大都会博物馆揭示了人类文明史的发展，並与英国伦敦的大英博物馆、法国巴黎的卢浮宫、中国北京的故宫、俄罗斯圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆，并称为世界五大博物馆。博物館展示了來自世界各地逾有5000多年來的藝術收藏，收藏有近幾乎所有的歐洲大師藝術作品，以及大量的美國本土和當代藝術品，包括古埃及、非洲、亞洲、大洋洲、伊斯蘭藝術等。一些著名的室內作品和設計，從古典時期的羅馬、古埃及到當代的美國，都一一呈現在畫廊中，讓每位參觀者體驗和探索歷史。

自1870年成立至今，大都會博物館一直追求的不僅僅是成為稀有和精美物品的寶庫。在這裡，藝術收藏作品通過它的展覽和活動而活躍起來，揭示了跨越時間的藝術、文化的傳承和靈魂心靈上的聯繫。

紐約大都會藝術博物館地址：1000 Fifth Avenue New York, NY 10028（上東城第五大道82街）。新的開放時間、預約時間門票、安全指南資訊可訪問官網查閱：www.metmuseum.org 。聯繫電話：212-535-7710。預約訂票諮詢郵件：[email protected] ；訂票網址：https://engage.metmuseum.org/admissions/tickets/ 。

紐約大都會藝術博物館秋季新展，歡迎民眾前來觀賞。
紐約大都會藝術博物館秋季新展，歡迎民眾前來觀賞。

博物館 大都會 美國

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