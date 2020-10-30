紐約大都會藝術博物館The MET 150周年慶博物館正式對外開放 歡迎參觀秋季新展

大都會藝術博物館收藏了來自世界各地及中國的藝術品。

紐約大都會 藝術博物館 （The Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）創建於1870年，目的是為了將世界藝術文化和藝術教育帶給美國 民眾及世界各地的參觀者。紐約大都會藝術博物館，是世界上參觀總人數排名第四多的藝術博物館，也是美國最大的藝術博物館之一。該博物館共收藏多達200萬件精美藝術作品，分有17個策展部門，共收藏了從全球聚集的大量古典時期和現當代藝術作品、手工藝品、樂器、服裝、繪畫、古董武器、盔甲、雕塑和建築物等。

大都会博物馆揭示了人类文明史的发展，並与英国伦敦的大英博物馆、法国巴黎的卢浮宫、中国北京的故宫、俄罗斯圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆，并称为世界五大博物馆。博物館展示了來自世界各地逾有5000多年來的藝術收藏，收藏有近幾乎所有的歐洲大師藝術作品，以及大量的美國本土和當代藝術品，包括古埃及、非洲、亞洲、大洋洲、伊斯蘭藝術等。一些著名的室內作品和設計，從古典時期的羅馬、古埃及到當代的美國，都一一呈現在畫廊中，讓每位參觀者體驗和探索歷史。

自1870年成立至今，大都會博物館一直追求的不僅僅是成為稀有和精美物品的寶庫。在這裡，藝術收藏作品通過它的展覽和活動而活躍起來，揭示了跨越時間的藝術、文化的傳承和靈魂心靈上的聯繫。

紐約大都會藝術博物館地址：1000 Fifth Avenue New York, NY 10028（上東城第五大道82街）。新的開放時間、預約時間門票、安全指南資訊可訪問官網查閱：www.metmuseum.org 。聯繫電話：212-535-7710。預約訂票諮詢郵件：[email protected] ；訂票網址：https://engage.metmuseum.org/admissions/tickets/ 。