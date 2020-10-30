30年韋斯福斯律師樓獲最高級別評價專辦「9/11受害人賠償基金」案件 不成功不收費

韋斯福斯律師樓(Weisfuse & Weisfuse, LLP)走在律師行業最前沿超過30年，並獲「馬哈傑出律師同行評比」最高級別評價，專辦「9/11受害人賠償基金」案件。2001至2002年，凡是在曼哈坦下城居住或工作，因而患上癌症 或其他疾病，就有可能符合資格申請，獲得金錢上的補償，不成功不收費。

位於紐約市精華商業地段的韋斯福斯律師樓(Weisfuse & Weisfuse, LLP)，專辦意外傷害案件，是同業佼佼者。該律師樓獲得「馬氏-哈氏傑出律師同業評比」(AV AV Preeminent peer review rating by Martindale-Hubbell)最高級別評價，律師樓中不少成員更獲選為「超級律師」。

韋斯福斯律師樓旗下代表律師傑生•韋斯福斯律師(Jason Weisfuse)說，數以千計的人們在9/11期間吸入毒氣或有害化學物質而致癌 。如果你罹患特定種類癌症、呼吸疾病或有其他健康狀況，而且能證明在9/11期間身陷災區(堅尼路以南的曼哈坦下城)，該律師樓就可望為你成功遞交索賠案件。

該律師樓給予9/11受害者及其家屬強大的法律支援與指引。對於一部分人而言，9/11恐襲事件已成過去，然而對曾參予此一重大事件的救援隊伍、事發地點附近居民或工作者，世貿雙塔(姊妹樓)受撞倒塌，灰飛湮滅，卻已遺留持久未消的瘡疤，使受害者情緒受困、身體受創，包括罹患癌症和呼吸疾病。

韋斯福斯律師樓熟知如何準備案件，就像即將要上庭呈堂般地審慎細密，做足萬全準備，務必滴水不漏，無懈可擊。保險 業界也熟知該律師樓的穩健作風，隨時備戰上庭，為客爭取最大利益及賠償。保險精算師更加知道，該律師樓無懼把保險業界告上法庭受審。該律師樓向來以客為尊，經常會敦促對方提出全面和解方案，以免開庭指控我方。

韋斯福斯律師樓有豐富的個人傷害案件的庭訊經驗。他們表示，個人傷害案件早在庭訊審議之前就已定論輸贏，所以快速行動與徹查案件是關鍵。韋斯福斯律師要趕在證據腐爛損壞，證人記憶模糊消褪之前，爭分奪秒，盡早發掘證據，錄下證人口供，並且妥為保管，以備日後所用。該律師樓的曼哈頓個人傷害案件律師，仔細調查對方的專家證人，研究他們之前的證詞、筆錄、網站、油管頻道影片及其他有價值的證據。他們贏案靠的是鍥而不捨，挖掘真相的決心與精神。

該律師樓處理含蓋面廣泛的個人受傷案，包括產品責任、誤醫、車禍、處所責任、不良道路案例、9/11受害人賠償基金、工地意外、強生嬰兒爽身粉致癌以及兒童受害法案。

聯繫電話：(914)715-3869，首次咨詢免費；網站: https://www.weisfuselaw.com/。該樓位於四通八達，交通便利的曼哈坦中城東43街420號23樓2328室，大中央火車站旁。