我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

30年韋斯福斯律師樓獲最高級別評價專辦「9/11受害人賠償基金」案件 不成功不收費

紐約訊

韋斯福斯律師樓(Weisfuse & Weisfuse, LLP)走在律師行業最前沿超過30年，並獲「馬哈傑出律師同行評比」最高級別評價，專辦「9/11受害人賠償基金」案件。2001至2002年，凡是在曼哈坦下城居住或工作，因而患上癌症或其他疾病，就有可能符合資格申請，獲得金錢上的補償，不成功不收費。

位於紐約市精華商業地段的韋斯福斯律師樓(Weisfuse & Weisfuse, LLP)，專辦意外傷害案件，是同業佼佼者。該律師樓獲得「馬氏-哈氏傑出律師同業評比」(AV AV Preeminent peer review rating by Martindale-Hubbell)最高級別評價，律師樓中不少成員更獲選為「超級律師」。

韋斯福斯律師樓旗下代表律師傑生•韋斯福斯律師(Jason Weisfuse)說，數以千計的人們在9/11期間吸入毒氣或有害化學物質而致癌。如果你罹患特定種類癌症、呼吸疾病或有其他健康狀況，而且能證明在9/11期間身陷災區(堅尼路以南的曼哈坦下城)，該律師樓就可望為你成功遞交索賠案件。

該律師樓給予9/11受害者及其家屬強大的法律支援與指引。對於一部分人而言，9/11恐襲事件已成過去，然而對曾參予此一重大事件的救援隊伍、事發地點附近居民或工作者，世貿雙塔(姊妹樓)受撞倒塌，灰飛湮滅，卻已遺留持久未消的瘡疤，使受害者情緒受困、身體受創，包括罹患癌症和呼吸疾病。

韋斯福斯律師樓熟知如何準備案件，就像即將要上庭呈堂般地審慎細密，做足萬全準備，務必滴水不漏，無懈可擊。保險業界也熟知該律師樓的穩健作風，隨時備戰上庭，為客爭取最大利益及賠償。保險精算師更加知道，該律師樓無懼把保險業界告上法庭受審。該律師樓向來以客為尊，經常會敦促對方提出全面和解方案，以免開庭指控我方。

韋斯福斯律師樓有豐富的個人傷害案件的庭訊經驗。他們表示，個人傷害案件早在庭訊審議之前就已定論輸贏，所以快速行動與徹查案件是關鍵。韋斯福斯律師要趕在證據腐爛損壞，證人記憶模糊消褪之前，爭分奪秒，盡早發掘證據，錄下證人口供，並且妥為保管，以備日後所用。該律師樓的曼哈頓個人傷害案件律師，仔細調查對方的專家證人，研究他們之前的證詞、筆錄、網站、油管頻道影片及其他有價值的證據。他們贏案靠的是鍥而不捨，挖掘真相的決心與精神。

該律師樓處理含蓋面廣泛的個人受傷案，包括產品責任、誤醫、車禍、處所責任、不良道路案例、9/11受害人賠償基金、工地意外、強生嬰兒爽身粉致癌以及兒童受害法案。

聯繫電話：(914)715-3869，首次咨詢免費；網站: https://www.weisfuselaw.com/。該樓位於四通八達，交通便利的曼哈坦中城東43街420號23樓2328室，大中央火車站旁。

癌症 保險 致癌

上一則

未吸菸者罹患肺癌近年激增 華人刻板印象恐致延誤治療

下一則

健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」

延伸閱讀

聖縣橙色警戒 縣府仍維持禁令 南灣遊樂園今年難重開

聖縣橙色警戒 縣府仍維持禁令 南灣遊樂園今年難重開
朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋
保護無證移民的權利凱撒-黎保利律師樓 提供法律援助

保護無證移民的權利凱撒-黎保利律師樓 提供法律援助

河濱縣疫情趨緊 倒退至最嚴重紫色級別

河濱縣疫情趨緊 倒退至最嚴重紫色級別
凱撒劉瑛律師樓經驗豐富資深出庭訴訟王牌律師

凱撒劉瑛律師樓經驗豐富資深出庭訴訟王牌律師
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛、布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛、布碌崙皆有辦公室服務

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首