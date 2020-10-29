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金湖海鮮酒樓粵菜好滋味龍蝦各式料理每隻僅$9.95

紐約訊
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（圖片由Tony NG提供）
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（圖片由Tony NG提供）

法拉盛金湖海鮮酒樓全天供應特價生猛海鮮，隨點隨做，各式作法的龍蝦每隻僅$9.95。多款精美午餐7天供應，時段為上午11時至下午3時，附贈老火湯及絲苗白飯。此外更有特價晚餐供應，選擇多樣。宴客首選：金湖脆皮乳鴿、潮州凍蟹、黑斑二食、清蒸特大生蠔、椒鹽軟殼蟹、大良炒斑球、香蔥吊片炒肚球、鮮淮山炒花蜆、花旗參燉烏雞湯、蟲草花燉水鴨湯、海底椰川貝燉鷓鴣等。

掌杓的名廚馬師傅，功力超過20年，主烹粵菜，滋味一流，招牌菜不勝枚舉。尤其推薦精心設計的多款拿手好菜如：1、潮州凍蟹，凍蟹之美在於冰凍過後的肉質鮮甜清爽，再加上大廚的獨家祖傳滷水，蟹黃脂凝透香，令人難以抗拒。2、乳鴿（每日限量），特別選用大小適中，皮酥柔嫩汁香的乳鴿。外表脹卜卜富光澤，一撕開肉汁立即流出，肉嫩香噴噴，絕無羶味，皮薄香脆，鴿內豐美的汁水，吃時又撕又剝又拆又啜最是過癮。3、椒鹽軟殼蟹，軟殼蟹經油炸後，蟹殼特軟，可連殼一起吃，殼軟而入口鬆軟，味道香脆鮮甜，加上椒鹽更能帶出軟殼蟹的鮮味，是小酌伴食的妙品。4、枝竹羊腩煲，滋滋地在砂鍋裡彈跳，熟軟入味的羊腩軟嫩中不失咬勁，被濃厚的醬汁包裹，吸滿湯汁的枝竹格外下飯，揭開蓋，枝竹的豆香和羊肉的香味在空氣中飄散，總是讓人直吞口水念念不忘，補溫亦具驅寒之效，此是寒冬不異之選。

在微涼的秋季，喝碗熱呼呼的靚湯最是暖心又暖胃。花旗參燉烏雞湯，花旗參有清熱解毒、補氣養陰的功效，烏雞則具有很高的滋補藥用價值，兩者加在一起最是滋陰補腎、養血補虛。蟲草花燉水鴨是一道極為滋補的食膳，蟲草花燉水鴨，既利用了蟲草花的藥用功效，又保留水鴨的鮮美，能補中益氣、消食和胃，利水消腫，提高免疫力，不但滋補營養，且口感鮮甜香濃。

金湖海鮮酒樓全新的裝潢，寬敞簡潔光亮，2樓可容納15桌以上的宴席，並設有包廂VIP房，是宴客聚會的首選。價格實惠，豐美飽足，識路行家不可錯過。

地址：60-06 Main Street, Flushing, NY 11355。電話：718-961-1388，718-961-1266。營業時間：上午11點至晚上9點。

金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（Tony NG提供）
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（Tony NG提供）
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（Tony NG提供）
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（Tony NG提供）
金湖海鮮酒樓傳統新式粵菜。（Tony NG提供）
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