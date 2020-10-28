遷西板栗是中國馳名商標。

全球中華孤兒基金管理有限公司已成立五周年，此次引進全球60噸特優選原生態中國 遷西板栗贈品答謝全球中華孤兒基金管理有限公司新老會員，由新人民商城義賣。同時，全球中華孤兒基金管理有限公司現開始招聘各類志同道合的志願者加入，負責義賣的新人民商城亦招聘行銷員，意者皆可以招聘短信聯繫。

河北省唐山市遷西縣充分利用自身優勢，積極做好板栗的綠色有機生產，大力發展規模栽培，已經建成3個萬畝標準示範園區，20個千畝標準示範園區，320個板栗專業村，在全縣範圍內形成了板栗標準化生產的輻射帶動網路。在板栗深加工方面，除傳統的糖炒板栗外，開發出了充氮小包裝板栗仁、冷凍保鮮板栗仁、板栗罐頭、栗粉、栗糕、板栗月餅等初級加工產品20餘種，以及板栗露飲料、板栗粥等一系列深加工產品。

目前，遷西板栗系列產品已打入200多個國內城市，建立了1000多家直銷店、連鎖店，建成全國統一標準規範的遷西板栗栗蘑直營店79家，形成了年銷售4萬噸的穩定的內銷網路。遷西板栗系列產品已打入日本、韓國、新加坡 、馬來西亞、澳大利亞、美國 、法國、德國等20多個國家，年外銷鮮板栗1萬噸、板栗仁1萬噸、深加工板栗產品1.5萬噸，受到越來越多外國消費者的認可。

近年來，遷西縣舉辦中國遷西栗花節、板栗節和參加中國農產品博覽會等一系列活動，不斷推介遷西板栗品牌，遷西板栗在國內外品牌影響力不斷擴大。2007年 6月，遷西板栗作為全國板栗行業唯一代表參加了世界地理標示大會。2008年3月，遷西板栗順利通過國家工商行政管理總局商標局認定，成為全國板栗行業唯一的一枚地理標誌馳名商標。2009年11月，在第三屆中國商標節上，遷西板栗被評定最具市場竟爭力的地理標誌商標。2011年，遷西板栗被第四屆中國商標節組委會評選消費者最喜愛的綠色商標。2017年，遷西板栗被評為消費者最喜愛的中國農產品區域公用品牌。2019年，經浙江大學CARD中國農業品牌研究中心評估，遷西板栗品牌價值已達到24.09億元。小栗子正在一步步成就遷西這一獨具特色、優勢鮮明、動力十足的產業，燕山深處東方珍珠走向世界的路越來越寬廣。

全球中華孤兒基金管理有限公司成立於2015年9月9日，由三個部門組成，1、投資諮詢公司；2、生態農業系統；3、信託貸款公司。因公司的發展，現正招聘各類志同道合志願者加入團隊，招聘短信聯絡電話：中國：17091043977，13559953437；美國：9177702620，3056241453，7186297211，3322178666。

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