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中科骨痛靈中西結合 鎮痛養骨秋冬滋養關節 修復磨損軟骨

紐約訊
中科骨痛靈中西結合，適合各類型關節疾病養護。
中科骨痛靈中西結合，適合各類型關節疾病養護。

中科骨痛靈是專注關節軟骨再生的中藥保養品，對於各種退行性骨關節疾病所引起的關節疼痛和活動受限都能有效緩解。由於獨特的中西藥結合組方，骨痛靈效果顯著，在中老年客戶中大受歡迎。

退行性關節炎又稱老年性關節炎，多見於中老年人群，且好發於負重關節及活動量較多的關節（如頸椎、腰椎、膝關節、髖關節等）。不少老人在觸摸或活動膝關節時，包括站立、步行及上下樓梯時，常感到劇烈疼痛，有時還能聽到骨頭間發生摩擦的咔咔聲。此外還會引起背痛、神經麻木和肢體無力等癥狀。

對於退行性關節炎的治療目前辦法不多。因為外科臨床關節置換術不是所有患者都可以承受，所以大多數患者都會接受保守治療。在保守療法中，止痛藥物只能改善患者的感受，對病狀並無實質性的改善，加以時日只能加重症狀。骨膠原注射在短期內會帶來一定改善，但是由於人體新陳代謝的原因並不能在患處長時間發揮效力。因此通過日常口服含有軟骨保護功能的硫酸氨基葡萄糖的營養補充劑，對於退行性關節炎患者具有緩解症狀和改善功能的作用，長期服用還可以延遲疾病的結構性進展。

中科在傳統的硫酸氨基葡萄糖成分基礎上，側重突出刺激關節損壞軟骨再生的概念。事實證明，骨再生療法是目前對骨關節退行性疾病最安全和最有效的治療方法。中科骨痛靈的主要成分包括了天然軟骨素、天然透明質酸、硫酸氨糖、天然馬齒莧和巴西針葉櫻桃，並根據嚴格試驗配比而成。其中天然軟骨素提取自深海軟骨魚類，用於直接補充和營養骨關節；中科選用高品質注射級透明質酸，用於促進患者自身軟骨的再生；硫酸氨基葡萄糖是市面上骨健康相關產品中普遍含有的成分，用於生成關節軟骨和關節腔中的潤滑液；馬齒苋則是中科骨痛靈中獨有的配方，作為傳統中草藥含有抑制炎性因數，千餘年來被證明具有清熱解毒、散血消腫、消炎止痛的神奇功效；而巴西針葉櫻桃中蘊含的超量維生素，有助於提升骨關節的免疫力。自問世以來，中科骨痛靈已經惠及了無數的患者。

中科專注天然草本研究36載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave., STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面）。電話：1-（718）-886-8834（國/粵/英）。網站：www.uszhongke.com。

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