聯合健康保險2021年紅藍卡計畫在這個特殊時期帶給您的獨特方案

聯合健康保險推介2021年聯邦醫療保險 （俗稱「紅藍卡 」）優惠和處方藥計畫。重點包括可負擔的承保、專有福利、更廣的計畫使用範圍，讓會員無論何時、何地都更容易聯繫至優質護理。獨特方案如：幫助您無論是身在何處都能查詢健康護理資訊的計畫、可適用聯合的紅藍卡全國網絡的更多計畫（包括HMO）、更多會員受惠於穩定及下調的紅藍卡優惠計畫（Medicare Advantage）月費、將近所有計畫都提供$0定額手續費使用遠距問診、化驗、例行視力和聽力檢查、大腸鏡檢查、乳房X光篩檢和心血管疾病復康服務。

「現在比以往任何時候都更需要提供穩定和讓人安心的護理和承保。」聯合健康保險聯邦醫療與退休保險行政總裁Tim Noel表示：「我們認真聽取了會員的意見，致力提供會員所期望和應得的穩定而全面的承保。」

Noel續稱：「新型冠狀病毒大流行深深地改變了醫療護理體系。家居健康護理由過去簡易護理的其中一個選擇，變成了現在很多人的唯一選擇。儘管新型冠狀病毒對我們許多人來說是重大的變化，但它並沒有改變聯合健康保險一直堅守的承諾——幫助大眾獲得所需護理，無論是在醫療護理處所還是在家裡。」

聯合健康保險2021年度紅藍卡優惠計畫重點福利包括：

* 遠距問診：所有計畫均提供$0定額手續費使用遠距問診。

* 紅藍卡全國網絡：全國最大的紅藍卡優惠計畫網絡將會適用於更多計畫，包括許多HMO計畫。無論在家或是旅遊，會員於任何全國網絡內85萬多名醫療護理提供者處看診時，只需支付網絡內費用。

* 量身訂造的支援：聯合健康保險亞裔市場部團隊提供個人化及化繁為簡的保險體驗，在紐約及新澤西州方便華裔民眾的地區開設服務中心，由了解該地區及會說華語的客戶服務代表提供專業的紅藍卡諮詢服務。

* 月費：部分2021年紅藍卡優惠計畫月費為$0。

* $0定額手續費：幾乎全部計畫以$0定額手續費提供：遠距問診、化驗、例行視力和聽力檢查、腸鏡檢查、乳房X光篩檢和心血管疾病復康服務。

* 可負擔的處方藥：大多數計畫包括處方藥承保，以節省費用、可預算價格和高透明度為目標。

獨特額外的福利和計畫特色不但有助改善身體狀況，還改善財務狀況，包括：

* Renew Active健身 計畫：提供健身中心會籍，可使用遍布全國的網絡健身中心。

* 牙科：提供全國最大的紅藍卡優惠計畫牙科網絡。

* 視力和聽力：所有計畫承保年度視力檢查，大多全數承保標準鏡片，並可使用龐大眼鏡零售網絡。大部份計畫提供折扣助聽器以供選擇。

* 非處方櫃台（OTC）產品：大多紅藍白卡（雙重資格 D-SNP）計畫提供每季度補助額供購買多種常用的非處方櫃台產品。

* 食物補助額：大多紅藍白卡（雙重資格 D-SNP）計畫提供每月補助額供購買食物。

* Renew獎勵計畫：大部分會員可能合資格透過完成某些健康護理項目而獲取高達$120獎勵，例如：年度健康檢查、預防篩檢、接種流感疫苗或透過記錄步數以保持活動量等。

民眾可以在紅藍卡年度開放註冊期（10月15日至12月7日）更換紅藍卡計畫。若需要更多聯合健康保險紅藍卡計畫資訊，請致電1-800-801-1900。