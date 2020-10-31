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翁銀杰律師法拉盛/布碌崙辦事處專長地產及生意買賣法律服務

紐約訊
翁律師在辦公室。
翁律師在辦公室。

金牌律師翁銀杰在法拉盛和布碌崙（布魯克林）均設有辦事處，以他在房地產及生意買賣法律服務上的專長，服務紐約的僑胞。翁律師會多種方言，為人親切隨和，經驗豐富。

翁銀杰出生於溫州，年少時在香港求學，成績優異，來美後考入哥倫比亞大學，取得機械工程學士學位，後對法律服務產生了興趣，在紐約大學法學院取得法律學位。法學院畢業後他爭取到了在前任紐約市市長朱利安尼領導下的紐約市法律部門的工作，參與處理各類商業和地產訴訟案件。八年下來，他接觸了大量的政府訴訟案例，辦案經驗也就在此得到了大大的提高，為日後自己創業打下了良好的基礎，累積了寶貴的專業經驗。這段工作經歷，使他對政府、法庭的運作模式，以及原告和被告雙方的權益有了較深的了解，對他日後的法律訴訟工作有很大幫助。

翁律師表示，在政府工作的八年裡，學到了不少的專業知識和經驗。最大的收穫是：每一個案子都必須認真負責，每一個細節都不能出錯。更從當事人立場著想，努力為當事人爭取最大的利益。正是這種態度，使他在2002年在法拉盛開設自己的律師事務所後，短短數年，就迅速成為法拉盛房地產交易的最大律師事務所之一，口碑極佳，業務量不斷壯大，同時代理數家銀行的房地產過戶業務。

翁律師說，一個成功的律師必須做到以下幾點：一、專重自己的專業；二、站在客戶的立場，爭取應得的利益；三、具有豐富的專業知識；四、勤力。他謙虛地說：「我還不算一個成功的律師，但我一直要求自己朝這個方向努力。」

翁律師為人溫文儒雅，是一謙謙君子，他以優質的法律服務和盡責嚴謹的態度贏得了顧客的信賴，在華人社區及鄉親中樹立了良好的口碑。

翁律師精通多種語言，包括英語、國語、粵語，是極少能說溫州話的律師。律師行布碌崙辦事處地址：54-15 8th Ave., 2nd FL, Brooklyn, NY，電話：718-688-0028。法拉盛總公司地址：38-08 Union St., Ste 10D, Flushing（Flushing Commons），電話：718-670-0028。

紐約市 法拉盛 房地產

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