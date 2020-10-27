最新美容美甲行業的電腦管理系統168信用卡電腦公司免費樣版試用

168信用卡電腦公司提供各行各業最先進好用且價格最平的各式POS電腦管理系統。

168信用卡 電腦公司是北美最大的亞洲信用卡公司之一，連續多年在北美的銷售和服務贏得最高獎項。應美容美甲行業的成長和需求，該公司的專業開發團隊推出最新全面美容美甲行業的電腦管理系統，從日常的營業管理、員工管理、客戶管理到社交管理、廣告管理、電子禮券平台，為店主打造全新的企業運營模式，讓店主經營企業如虎添翼。該公司提供免費的樣版試用（FREE DEMO），讓客戶用得上手安心。

168信用卡電腦公司十多年來提供大紐約 商號全方位的商業信用卡電腦服務，其業務包括信用卡刷卡服務、POS電腦管理系統、網站建立、網網站餐、軟件開發、禮品卡積分卡、廣告推廣等。此外，其信用卡刷卡服務是以提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商店、網站、電子商務等。

公司提供商家最優惠價格，最直接的批發利率，保證比其他同行或銀行低約20％。如無法幫忙商家減低比目前帳單 低的收費，公司提供$1000的補償費用。其POS系統可用IPad Android Talbet無線點餐，適合堂吃外賣速食中日餐奶茶店，並有來電顯示位址自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。企業主只需專心發展客源，168信用卡電腦公司的系統皆能幫手完成所有公司營運，。

該公司近日推出的最新全面美容美甲行業的電腦管理系統，一機多用，從預約管理到營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等等，一機在手，萬事無憂。該公司亦對新老客戶提供免費體驗的服務，讓客戶了解操作的優勢及便利後，再安心使用，省去許多擔心害怕。

公司擴大服務各界商號，有多位精通各語的資深專業客服人員為商家提供服務。該公司聞名業界的餐館點餐網站，電腦化，無人手無暇無誤接單下單，接收信用卡。方便客人網上下訂單，減少接單過程任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳。另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能讓商家利用電郵、短信，直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以開發設計特別的軟件，滿足需要。

另外，該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，生意推廣宣傳Yelp、 Facebook、Google排名，萬勿錯過。歡迎致電洽詢更多優惠細節。24/7中文服務，服務全美50個州。168信用卡電腦公司服務範圍廣，優惠多。電話：1-888-381-7888，646-703-8888 ；地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。