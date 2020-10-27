最新美容美甲行業的電腦管理系統168信用卡電腦公司免費樣版試用
168信用卡電腦公司是北美最大的亞洲信用卡公司之一，連續多年在北美的銷售和服務贏得最高獎項。應美容美甲行業的成長和需求，該公司的專業開發團隊推出最新全面美容美甲行業的電腦管理系統，從日常的營業管理、員工管理、客戶管理到社交管理、廣告管理、電子禮券平台，為店主打造全新的企業運營模式，讓店主經營企業如虎添翼。該公司提供免費的樣版試用（FREE DEMO），讓客戶用得上手安心。
168信用卡電腦公司十多年來提供大紐約商號全方位的商業信用卡電腦服務，其業務包括信用卡刷卡服務、POS電腦管理系統、網站建立、網網站餐、軟件開發、禮品卡積分卡、廣告推廣等。此外，其信用卡刷卡服務是以提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商店、網站、電子商務等。
公司提供商家最優惠價格，最直接的批發利率，保證比其他同行或銀行低約20％。如無法幫忙商家減低比目前帳單低的收費，公司提供$1000的補償費用。其POS系統可用IPad Android Talbet無線點餐，適合堂吃外賣速食中日餐奶茶店，並有來電顯示位址自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。企業主只需專心發展客源，168信用卡電腦公司的系統皆能幫手完成所有公司營運，。
該公司近日推出的最新全面美容美甲行業的電腦管理系統，一機多用，從預約管理到營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等等，一機在手，萬事無憂。該公司亦對新老客戶提供免費體驗的服務，讓客戶了解操作的優勢及便利後，再安心使用，省去許多擔心害怕。
公司擴大服務各界商號，有多位精通各語的資深專業客服人員為商家提供服務。該公司聞名業界的餐館點餐網站，電腦化，無人手無暇無誤接單下單，接收信用卡。方便客人網上下訂單，減少接單過程任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳。另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能讓商家利用電郵、短信，直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以開發設計特別的軟件，滿足需要。
另外，該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，生意推廣宣傳Yelp、 Facebook、Google排名，萬勿錯過。歡迎致電洽詢更多優惠細節。24/7中文服務，服務全美50個州。168信用卡電腦公司服務範圍廣，優惠多。電話：1-888-381-7888，646-703-8888 ；地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。
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