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日本富士頂級4D按摩椅FJ-8500震撼上市 產品半價售賣勁減$1000 轟動市場

紐約訊
2021年爆新款FJ-8500日本富士按摩椅，讓您享受感受真人按摩的體驗。
2021年爆新款FJ-8500日本富士按摩椅，讓您享受感受真人按摩的體驗。

2021年新款FJ-8500日本富士按摩椅（Fujiiryoki），劃時代的4D數位功能高科技理念讓您消除疲勞疼痛、療愈、身心健康，達到全身鬆弛、舒緩。新推出「免息分期付款」酬賓計畫，FJ-8500富士4D按摩椅(原價$19,999)以半價售賣$9,999（$166/月付x60個月）即可。日本富士按摩椅復工活動全場產品空前大減價，復工特惠多款按摩椅立即勁減$1000，近半價銷售「免息」分期付款特惠。

日本富士按摩椅一直以來以「療愈、舒適、健康」為產品品質目標。對該產品材質的選擇、產品質量、技術功能，產品創新和設計，都極具「品質保證」新款FJ-8500達到近十年產品維修期。FJ-8500富士太空椅可達到全身瑜伽拉筋、全身加熱、按摩至腳底小腿。其高科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術，讓您最舒適的享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。

2021年最新款FJ-8500富士頂級太空椅猶如催眠大師一般，以深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示，瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試，機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位更精準、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿、雙腳滾輪指壓。日本富士按摩椅有效緩解壓力，使用者每天保持15-30分鐘的全身按摩椅按摩，能促使身體得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力和身體的健康。日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界高峰，讓您體驗前所未有的超人性化全身按摩的基準，放鬆、紓壓、療愈、消除疲勞疼痛，達到身心舒緩的享受。

歡迎廣大民眾親臨比價選購，及試坐體驗：唐人街新福華傢俬地址: 119 Bowery Street, New York, NY 10002；電話:212-226-7823。布碌崙豐源家居地址：7109 18th Ave., Brooklyn, NY 11204；電話：917-299-4035。法拉盛地址：136-20 Roosevelt Ave., 2FL Flushing, NY 11354（新世界商城2樓，正門上去右拐）；電話:646-824-8873。詳情請瀏覽官網www.fujichair.com，免費訂購電話：1-888-343-3168。

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