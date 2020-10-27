萬聖節南瓜與花藝的結合紐約花卉中心教妳如何突出萬聖節氣氛

紐約花卉中心教妳將秋天放進南瓜裡。

萬聖節 你會想到什麼？沒錯，南瓜是萬聖節的標誌，紐約 花卉中心進口大量秋天的鮮花，教僑胞如何將南瓜與花藝相結合，如何突出萬聖節氣氛又保留了美感。

南瓜有秋天的顏色和氣氛，最鮮明的形象就是萬聖節刻上鬼臉的jack-o'-lanterns了！將節日的氣氛和當季盛產的果物做了一個最好的結合．而不只三角形的雙眼齜牙裂嘴，將花藝動到了南瓜頭上去，本來溫暖富足的形象錦上添花了一番。將秋天的南瓜插上鮮花，才是萬聖節的正經事！

秋天是一年中最美好的季節之一，天氣涼爽、濕度下降，但仍然溫暖宜人。在萬聖節即將到來之際。秋天的花藝擺設更多地採用大地色系，而且加入更多乾花材料來代表季節的變化。黃色、橙色、棕色和深紅色是最受歡迎的顏色，如果你在尋找額外的萬聖節風格，黑白顏色可以增加一點「驚悚」的氣氛。

深淺不一的秋黃色南瓜將深紅的玫瑰映襯得更加鮮艷，這個華麗的伊甸園鮮花擺設是放在辦公接待室或住宅門口的完美秋日鮮花布置。這款插花的棕色、黃色和紅色與微妙的綠色相得益彰，給人質樸的感覺。白色的玫瑰和奶油色的繡球花，以及其他乾燥材料的深泥土色調與怪異的萬聖節感覺完美契合；新鮮的橙色南瓜和黃色的肯亞小玫，搭配綠色襯葉，讓秋季的插花仍然可以是明亮多彩，擺放在萬聖節美食晚餐所包圍的餐桌上，締造更完滿的秋日溫馨氛圍。

紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉，還聘有30年經驗的婚禮、會場和派對花藝設計師。負責人Johnny將熱情提供專業的生意經，幫助商家生意能更上層樓，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia parkway），設有停車場。電話：718-886-1190。營業時間：周一至周六7am-5pm，周日休息。