我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

萬聖節南瓜與花藝的結合紐約花卉中心教妳如何突出萬聖節氣氛

紐約訊
紐約花卉中心教妳將秋天放進南瓜裡。
紐約花卉中心教妳將秋天放進南瓜裡。

萬聖節你會想到什麼？沒錯，南瓜是萬聖節的標誌，紐約花卉中心進口大量秋天的鮮花，教僑胞如何將南瓜與花藝相結合，如何突出萬聖節氣氛又保留了美感。

南瓜有秋天的顏色和氣氛，最鮮明的形象就是萬聖節刻上鬼臉的jack-o'-lanterns了！將節日的氣氛和當季盛產的果物做了一個最好的結合．而不只三角形的雙眼齜牙裂嘴，將花藝動到了南瓜頭上去，本來溫暖富足的形象錦上添花了一番。將秋天的南瓜插上鮮花，才是萬聖節的正經事！

秋天是一年中最美好的季節之一，天氣涼爽、濕度下降，但仍然溫暖宜人。在萬聖節即將到來之際。秋天的花藝擺設更多地採用大地色系，而且加入更多乾花材料來代表季節的變化。黃色、橙色、棕色和深紅色是最受歡迎的顏色，如果你在尋找額外的萬聖節風格，黑白顏色可以增加一點「驚悚」的氣氛。

深淺不一的秋黃色南瓜將深紅的玫瑰映襯得更加鮮艷，這個華麗的伊甸園鮮花擺設是放在辦公接待室或住宅門口的完美秋日鮮花布置。這款插花的棕色、黃色和紅色與微妙的綠色相得益彰，給人質樸的感覺。白色的玫瑰和奶油色的繡球花，以及其他乾燥材料的深泥土色調與怪異的萬聖節感覺完美契合；新鮮的橙色南瓜和黃色的肯亞小玫，搭配綠色襯葉，讓秋季的插花仍然可以是明亮多彩，擺放在萬聖節美食晚餐所包圍的餐桌上，締造更完滿的秋日溫馨氛圍。

紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉，還聘有30年經驗的婚禮、會場和派對花藝設計師。負責人Johnny將熱情提供專業的生意經，幫助商家生意能更上層樓，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia parkway），設有停車場。電話：718-886-1190。營業時間：周一至周六7am-5pm，周日休息。

萬聖節 紐約

上一則

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

下一則

聖誕老人今年不現身 梅西159年傳統中斷

延伸閱讀

用警車揚聲器高喊「川普2020」 紐約市警員被停職

用警車揚聲器高喊「川普2020」 紐約市警員被停職
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡
紐約提前投票前兩天近20萬人參加 白思豪籲增投票時長

紐約提前投票前兩天近20萬人參加 白思豪籲增投票時長
紐約鼓勵投票遊行 參與者毆打路人

紐約鼓勵投票遊行 參與者毆打路人
紐約血腥周末 7人中槍1亡

紐約血腥周末 7人中槍1亡
曾揭六四鄧小平鎮壓 紅二代紐約病逝

曾揭六四鄧小平鎮壓 紅二代紐約病逝

熱門新聞

白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11
曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

2020-10-19 15:52
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡