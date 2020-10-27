選舉勝負將影響您的家庭財產陳逵舟律師精英團隊 合法規避50%至100%遺產稅

隨著美國大選的白熱化，總統候選人在稅收政策方面存在著巨大鴻溝。對於共和黨 總統特朗普來說，降低稅率將是連任的重點。他主張降低企業和個人的稅負，刺激消費和經濟增長，增加預算赤字推動第二個任期進一步減稅。提議削減資本利得稅，將最高稅率從23.8％降至15％或18.8％。與此同時，民主黨候選人拜登認為該稅法為富人提供了太多幫助，對促進一直在增長的經濟沒作用，呼籲增加高薪人士和公司稅率。他將保留特朗普在2017年簽署的針對中等收入家庭的減稅政策，但對年收入超過40萬美元 的公司和家庭將大幅提高稅收。他計畫將把高收入者的稅率提高到39.6％，並將公司稅率從21％提高到28％。

為了抑制過度的貧富分化，美國對過世的高資產人士徵收聯邦遺產稅。2017年開始，共和黨稅法使富裕家庭免徵額增加了一倍。目前個人遺產稅的免徵額為1,158萬美元，這意味著個人可以將1,158萬美元留給繼承人，無需繳納聯邦遺產稅。一對已婚夫婦能獲得2,316萬美元的免徵額。共和黨反對徵收遺產稅並希望將免徵額政策永久化。而民主黨總統候選人則表示，希望政策恢復到2009年的水平，即350萬美元，並將稅率由目前40%提高到77%。此外，拜登一直在推動取消遺產增值稅階梯基數的措施。高資產人士應該盡早利用目前的遺產稅法保護自己的財產，將財富轉移給下一代。如果在選舉結果之前不採取任何行動，選舉後，高資產人士將可能錯失現行慷慨的遺產稅法、將財富最大化轉移到下一代的機會，可能損失數百萬美元。

目前是進行遺產規畫的黃金時期。離大選越近，時間越緊迫。高資產高收入的族群，應趁早合法規畫節稅，可規避50%至100%的遺產稅。建立信託，確定要捐贈的資產以及評估藝術品等珍貴財產需要時間。為傳承給您親人的遺產保留其最大價值及用什麼方式購買房地產、投資金融資產可節稅，您需要早設立有官司保障的公司和信託。

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