VRC視網膜護理全國領導者法拉盛新診所開業華裔視網膜專家李宏恩醫師主理 歡迎預約

有視網膜病症的華裔患者有福了。華裔視網膜專家李宏恩醫師(Albert Li, MD)所主持的視網膜專科診所現已在法拉盛 成立新診所，專業針對視網膜病症、老年性黃斑病變、糖反病視網膜病變等問題提供最優質的醫療服務。李醫生可講流利的中英文，僑胞們無需再為生澀的專業名稱而止步，可以熟悉的母語輕鬆獲得專業解說及掌握自己的狀況。診所採預約制，歡迎有需要的僑胞致電預約。

除了正常睡眠8小時外，眼睛是從末停止使用的身體器官。因此，眼睛是非常容易老化的，病患常見的如起飛蚊、閃光、視力下降、模糊、黑影等問題，常是視網膜老化所引起的現象。這是人類老化所產生的自然現象，但嚴重時很有可能會造成終生失明，提醒年齡邁中老年或發現相關狀況的僑胞應盡快就醫，切勿輕忽。

視網膜專科醫師李宏恩醫師為哈佛大學榮譽畢業生，曾獲哈佛大學的Thomas Temple Hoopes本科研究獎。取得紐約大學醫學院的醫學博士學位後在霍夫斯特拉和諾斯韋爾醫學院 (Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell) 的長島 北岸大學醫院與長島猶太醫療中心完成眼科住院醫生培訓，並擔任總醫師。他還在聖路易華盛頓大學醫學院完成兩年玻璃體視網膜專科培訓。

李醫師取得美國 眼科專業認證，為美國視網膜專科醫師學會 (American Society of Retina Specialists) 及美國眼科學會 (American Academy of Ophthalmology) 的會員。李醫師專精最先進眼科醫療技術，包括各種激光、玻璃體注射及微創手術，各種玻璃體視網膜疾病，如糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變、近視病變、視網膜血管病變、視網膜脫落、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔以及白內障手術後並發症。李醫師講普通話、台語(閩南話)和西班牙語，可提供患者最優質的醫療服務。

李醫師說，玻璃體問題常被忽略。玻璃體為無色透明膠狀體，位於晶狀體與視網膜之間，充滿晶狀體後面的空腔裡，具有屈光、固定視網膜的作用。其主要成分是水，占了玻璃體體積的99%左右。玻璃體的前面有一凹面，正好能容納晶狀體，稱為玻璃體凹。年輕時，晶狀體與玻璃體能較好地緊密粘連，隨著年齡的逐漸增長，晶狀體與玻璃體的粘連性也逐漸變差，因此在老年性白內障手術時很容易將它們分開。玻璃體周圍有一層密度很高的物質，稱為玻璃體膜，並分為前界膜與後界膜。玻璃體內沒有血管，它所需的營養來自房水和脈絡膜，因代謝緩慢，不能再生，若有缺損，其空間就由房水來充填。當玻璃體因各種原因發生混濁，人視物時就會覺得眼前如有蚊蟲飛舞。此外，隨著年齡的增大，或由於高度近視等原因，半固體的凝膠狀玻璃體就會逐漸變成液體狀，這叫玻璃體液化。玻璃體液化初期，可以玻璃體注射及微創手術修復。因玻璃體和晶狀體房水、角膜等一起構成了眼的屈光間質，對視網膜和眼球壁起支撐作用，使視網膜與脈絡膜相貼。若輕忽，則嚴重時就容易造成視網膜脫離。

李宏恩醫師為視網膜護理全國領者 VRC一員，VRC備有大頸、艾姆赫斯特及法拉盛六家診所，新診所設立於法拉盛，就是希望為廣大僑胞帶來更便捷優質的視網膜專科服務。診所接受各種醫療保險，歡迎預約。

法拉盛新診所地址：38-08 Union St., Suite 3B, Flushing ；預約電話：718-673-8070。