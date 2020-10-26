天下一家共享廚房酬賓中一次輕鬆享受味美價優的飲食享受

天下一家共享廚房提供真正超值美食，歡迎光臨，也歡迎加入。

疫情 尚未明，如何兼顧防疫與美食呢？座落於法拉盛 38th Ave(華美銀行後方)的天下一家美食廣場推出了「共享廚房」的餐飲理念，以美食廣場為廚房增添美味。名廚主理提供真正超值美味、而銅板價格讓僑胞在萬物皆漲的環境下盡享美食。

活動期間提供正宗港式燒肉$9.5/磅；二磅或以上僅$8.5/磅；滷水鴨/燒鴨 $22/隻；蔥油/豉油雞$19/隻；溫州臘雞$9/隻，$80/10隻；魚餅$8/條；魚丸$12/磅；香煎帶魚$5/盒；風味醃蘿蔔$5/盒；各式麵包（原價$1.5/個）4FOR$5等，讓僑胞真體驗超值美食享受。美食廣場備有免費地下停車場，歡迎僑胞前往選購。

因疫情而暫停的天下一家美食廣場，幾番思索輾轉而推出「共享廚房」的新理念。僑胞可從清晨7點即享受到剛剛出鍋的福州早點、西點麵包蛋糕飲品。午晚餐有經濟實惠、物美價的四菜一湯、正宗港式燒臘、溫州魚丸、臘雞、臘肉，僑胞在極低的花費下即可輕鬆品嚐到美味。

各地華人 移民匯集的法拉盛，除帶來了地方的繁榮，獨特菜系更豐富了舌尖上的味道。街頭巷尾東西南北不同風味和菜系的中餐館林立，共享廚房的推出提供其多樣化的選擇，讓餐點多元化且價格平易又免小費付擔，在在都是讓美食廣場深受各界喜愛，獨佔餐飲螯頭。目前，美食廣場尚有部分鋪位，歡迎有心創業人士加入。

天下一家地址：142-28 38 Ave., Flushing NY 11354。