華洋合資跨國高級女裝企業LAFAYETTE 148 NEW YORK 即起至11/01/2020舉行網上秋季大清倉

LAFAYETTE 148 NEW YORK推出新穎秋裝,知性時尚。

華洋合資跨國高級女裝企業LAFAYETTE 148 NEW YORK即起至11/01/2020舉行網上秋季大清倉,詳見outlet.lafayette148ny.com/WHS。本次精選最佳庫藏佳品,最低至二折,惠顧滿$198,免費送貨。貨物出門,恕不退貨。

該公司在美國 大型清倉中心長島 Tanger Riverhead、Woodbury Common及Sawgrass Mills開有店面,歡迎前往選購。

LAFAYETTE 148 NEW YORK是以紐約為基地的女裝品牌。該品牌著稱的是以精緻優雅及乾淨線條設計融入華貴布料、超卓手工以及由紐約巿活力動感所激發的摩登時尚感。由於該公司自擁設計坊及生產線,在時裝界獨樹一格: 一個真正垂直整合的品牌。

1996年,LAFAYETTE 148 NEW YORK的創辦人一一Deirdre Quinn以及蕭純仁夫婦,對未來的時裝世界有眼光獨到的見解及想法。他們的願景是創立一家公司,在同一屋簷下,結合概念、設計及製作。一個以全球文化為念,並且植基於東西方根源,為各地各種尺寸體型的成功女性,完善設計美麗又無懈可擊的時裝,LAFAYETTE 148 NEW YORK就此創立誕生。

今天,LAFAYETTE 148 NEW YORK全球雇員超過2000人。2018年秋,該集團將總部從發家致富的曼哈頓蘇豪區,遷往占地廣闊、大幅更新裝修的布碌崙(布魯克林)海軍基地統倉式高敞空間,繼續在時裝工業界發揮創意傳統。同時,該集團保有品牌創業地點一一148 Lafayette Street 一一蘇豪概念店繼續歡迎客人,提供個人化及尊貴奢華的購物體驗。

全球客人都可以在29處LAFAYETTE 148 NEW YORK的獨立店家探索尋寶,包括從紐約市 到邁阿密以至加州的12個美國地點,還有17個中國地點,包括上海至北京及更多即將於明年新張的店面。LAFAYETTE 148 NEW YORK的時裝同時在世上最豪奢的名店公開銷售,包括Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Nordstrom、Saks Fifth Avenue、Bloomingdales、Holt Renfrew、以及超過180家北美精品服飾名店。

請親身經歷LAFAYETTE 148 NEW YORK的世界,感受它的哲學理念、創業足跡以及未來宏圖,網站:lafayette148ny.com。