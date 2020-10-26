帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手在孔子大廈辦免費接種流感疫苗逾百人參加

帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手在孔子大廈辦免費接種流感疫苗。

自從新冠肺炎病毒侵襲全球疫情反覆，秋冬流感季將至讓醫療系統應對更為嚴峻，而接種流感疫苗 是預防流感的最好辦法。為了幫助僑胞，帝國藍十字藍盾健保 公司與仁德醫生攜手合作，20日（周二）在曼哈頓華埠 孔子大廈舉辦免費接種疫苗活動，吸引逾百位社區民眾參與。在未來的一個月，該公司續與仁德醫生將於10/29（布碌崙）及11/13（法拉盛）舉辦兩場免費接種流感疫苗活動，鼓勵僑胞積極接種疫苗保持身體健康。

免費流感疫苗接種活動開放予三歲以上的市民，參加者不需要為帝國十字藍盾健保會員及無需擁有保險，但主辦單位溫馨提示請帶備保險卡或照片ID證件。協辦華埠接種疫苗活動的孔子大廈提供場地交誼廳，內裡安排井然有序，參與民眾安排在室外排隊等候並保持6呎社交距離，為控制室內人數，依次放行六至七人入內等候，民眾在填寫基本資料後便可在疫苗接種區接受注射，每次僅限兩人，全程需時約三分鐘，安全快捷。

據仁德醫生內科全科鄭一秀醫生表示，新冠病毒和流感的病徵有很多相似，接受預防流感針注射可大幅減少感冒患病機會，減少疑似感染新冠病毒的懷疑，愈多民眾打流感針相對會減少大量的疑似新冠或流感，直接可減輕醫療體系的壓力。鄭醫生建議任何有高血壓、糖尿病及乙肝等基礎病的長期病患者，以及長期接觸公眾的醫護人員、長者及幼兒等免疫系統比較脆弱的人群都應接種流感疫苗，保護自己愛護家人。

帝國藍十字藍盾健保公司業務發展總監司徒麗鳴稱，在美國，季節性流感每年都導致成千上萬人死亡。公司今年主動出擊在全國五個流感疫苗接種率偏低的州舉辦免費接種疫苗活動，幫助民眾對抗病疫。單在紐約州將提供逾百場免費流感針注射服務，因應華裔長者於疫情期間忌於前往診所醫院看醫生，帝國藍十字藍盾健保公司特與仁德醫生合作，深入華人社區舉辦三場活動，方便民眾能夠在社區內就近接受到免費的流感疫苗注射。

接續的兩場免費流感疫苗注射活動時間地點分別為10月29日（周四）在布碌崙（布魯克林）86街2336號（華人健康協會），時間由中午12時至下午4時；11月13日（周五）在法拉盛41大道133-32號（啟揚社區中心），時間由中午12時至下午4時（暫定）。