苗欣律師專精移民法和地產法詳述新財年職業移民排期和應對建議

苗律師專精移民法和地產法，尤其擅長特殊人才綠卡、跨國管理人綠卡、H-1B簽證、L-1簽證、O-1簽證等，以及各類地產買賣、租賃等案件領域。

苗欣律師事務所精辦移民十餘年。針對近期美國 移民政策，苗律師認為，據10月剛剛公布的新財年排期和報告數據來看，中國大陸出生的職業移民有出現大幅躍進，尤其是EB-1、EB-2和EB-3前三類。而且，移民局 啟用表B遞件日期（Dates for Filing），EB-1前進了兩年兩個月至2020年9月1日，EB-2前進兩個月至2016年10月1日，EB-3前進了一年一個月至2018年6月1日。 這無疑加快了現有和未來職業移民申請綠卡 的進度，對於職業移民是個重大利好。

因疫情和旅行禁令等影響，今年的前幾個月親屬移民進展緩慢，導致了親屬移民類別的綠卡配額在上一財年尚未用完。此次，職業移民大幅前進主要是因為這些未用完的親屬移民配額被分配給本財年職業移民類別。另外，移民局10月啟用的表B的意義在於美國境內的申請人。如果優先日期排到了就可以遞交I-485調整身份申請，也可以同時申請工作卡及回美證。其中，EB-1和EB-3大幅前進，會使得很多之前受排期限制的申請人有資格提交I-485。其次，EB-2勞工綠卡申請人若優先日早於2018年6月1日，可以選擇降級按照EB-3提交一份I-140, 並用EB-3名額來提交I-485申請。有名額的情況下，申請人也可以考慮同時提交I-140和I-485。

10月排期公布後，很多海外客戶詢問如果來美國申請綠卡是否會加快進程。苗律師表示，一般而言，如果已經有I-140批准並且排期到了，來美國遞交I-485會比在海外申請移民簽證快一些，因為目前海外移民簽證進展緩慢，而且也有案件積壓情況。但需要考慮赴美簽證的類型，以及某些類型存在90天內不允許調整身分的限制。對於還沒有提交I-140的申請人來講，目前排期仍然存在，需要看接下來月分排期是否繼續前進再做規畫。如果排期不再前進，那麼來美國等待的時間可能會比較長，如何維持身分需要提前安排好。

苗欣律師事務所成立於2007年，擁有10餘年移民法及法律經驗，精通移民法眾多領域，尤其擅長EB-1A、NIW、PERM、L-1 & EB-1C、H-1B,、O-1和各類親屬移民等方面。多位資深律師竭誠提供高質高效的專業服務， 辦案效率高且各領域都保持極高的成功率和卓越的口碑。

苗欣律師事務所地址：39-07 Prince Street, Suite 6F, Flushing, NY 11354 (法拉盛王子大廈)；網站: www.miaolaw.com；微信公眾號：miaolaw；聯繫電話：718-888-7786。歡迎任何法務協助和諮詢聯繫。