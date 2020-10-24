王燕內科家庭科女西醫提醒民眾注射流感疫苗

王燕女西醫診所提供施打流感疫苗，凡持有各大醫療保險皆可免費注射。

隨著秋季的到來，流感人數也日益劇增。在新冠疫情尚未控制之際，流感和新冠病症也變得難以分辨。對此，為了避免誤判及恐慌，注射流感疫苗 來預防疾病是必然的。王燕女西醫在此提醒民眾，為了自身的健康及預防，最好提早施打流感疫苗，以防止得到流行性感冒。

王醫師(Yan Wang M.D.)指出，注射疫苗的目的在於預防，並不代表百分之一百不會得到流行性感冒。流感疫苗是一個安全的、有效的、預防完善的措施，有打過流感針的人即使得了流感，它的症狀也很輕。尤其感染了流感後，耆老及孩童會有其他的併發症或是傳染問題，而施打疫苗有利於無。

王燕醫師曾在大型醫院內的血庫和病理部門任職，對於病理研究及藥物的濫用性，包括對亞裔常患有的B型肝炎有深入研究。王醫生診所增設了骨質疏鬆檢測 儀和超音波儀器，能夠深度探照人體各部位，並做出最精確的檢測。王燕女醫師內科及家庭科醫師，是紐約醫院皇后醫療中心(New York-Presbyterian Queens)和西奈山貝斯以色列醫院（Mount Sinai Beth Israel）的主治醫師，並擁有美國內科專科特考文憑資格。

王燕女西醫精治：腸胃病、貧血、膽固醇、B型肝炎、糖尿病、高血壓 、關節炎、骨質疏鬆、尿道性病、花粉過敏、入學就業體檢、預防注射、移民體檢等。接受各種醫療保險。該診所配備超聲波、心電圖、婦科子宮頭抹片及各種化驗檢查等服務。

診所地址：42-35 Main St. #3J, Flushing, NY 11355 (法拉盛緬街中國銀行上三樓J室)；電話：718-321-7410。