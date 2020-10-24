陳桂女中醫談冬季身體進補調養體質虛弱個人化冬季進補最佳時機

寒冬時節，執業於皇后區的陳桂女中醫呼籲僑胞把握冬令進補時機，調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛市中心Sanford Tower的陳桂女中醫診所，以精湛的中醫療法為廣大僑胞提供各種冬令補膏和針灸、推拿、電子減肥等治療，歡迎各界僑胞致電諮詢。

陳醫師表示，冬令進補非常適合平時體質較弱者，如經常感冒、易疲倦、花粉過敏、經常性腹瀉、婦女雜症、心喘氣虛等症狀者，根據個人的情況，斟視脈搏、舌苔等症狀進行辯證，在辯證基礎上開出補藥方帖，再進行泡製如藥膏、藥酒或藥丸等補藥，經過一個冬天的適當調補後，一般會得到相當程度的改善效果。

今年新冠病毒肆虐，造成訐多人身體上的負擔，同時也造成更多人心理上的恐懼及焦慮。陳醫師表示，不管是病後調養或是增強抵抗力，又或是精氣神的調養都可以以中醫藥調理。

陳醫師擁有紐約州 針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅於方脈針灸、推拿及日本 指壓，具有數十年豐富的臨床經驗。為病患診斷時均先根據個人的情況了解病因，再為病患解說及安排一系列的療程並配合中草藥方的食用，使病患在最短的時間內舒解病痛。醫術精湛的陳醫師，曾任職於上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。在美期間除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動熱衷投入，經常到各地老人中心或安養院為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳醫師服務項目有：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症及運動、工作損傷等推拿。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保紅藍卡 及白卡、Aetna、及老人牛津保險等。預約電話：718-961-7222，疫情期間周三及周六看診，敬請預約。診所地址：133-47 Sanford Ave, #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower地下樓備有收費停車場）。