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中風偏癱及下肢疲軟美國東方醫學中心「百日重生」專項服務

紐約訊
美國東方醫學中心崔醫師使用對稱療法讓中風患者重新行走。
美國東方醫學中心崔醫師使用對稱療法讓中風患者重新行走。

在美行醫近30年的美國東方醫學中心執照針灸師崔志強博士，基於第二波新冠肺炎疫情持續升溫，徘徊不去之際，醫德仁心為急重症患者上門看診，同時增加WEB.ori-health.com的遠程健康管理功能，該網站專欄介紹對稱平衡醫學治療疾病的特點，並上傳急性疼痛和中風患者對該中心治療的評估視頻，好些病人對該中心的悉心精治，表達了信任與肯定態度。切盼有需要患者善加利用。

日前中心與紐約州唯一由華人掌管，持政府執照，具備廿年經驗的養老院，上州Valley Vista Adult Home/Assisted Living Program合作，該養老院可安排個性化飲食，發揮共同鍛鍊的群體效應。該院環境幽雅、空氣清新、設備齊全、飲食健康、活動豐富，可為低收入人士辦理政府補助，詳見WWW. Seniorcare-NY.com。以讓中風後偏癱及各種原因的下肢疲軟坐上輪椅的患者，擺脫輪椅，自行行走為目標，提供精准評估、臨床逆轉治療、康復效果維持、靶向生活方式和遠端監測的五位元一體服務。首次治療可有明顯感覺，十天初見成效，一個月明顯好轉，100天恢復生活自理、半自理或顯著進步--獲得重生。對中風四、五年甚至十年的病人都能達到恢復生活自理、半自理或明顯好轉。

目前紐約華人老人越來越多，但養老院基本遵守西式生活習慣，語言不通、習俗不同、觀念炯異、覺得很無聊，更令人擔憂的是中風後偏癱及各種原因下肢疲軟坐上輪椅的患者，不但有上述的憂慮，而且由於不能自行行走，看病難、也不方便。久病無孝子，靠子女幫助也十分有限。為了解決這個困難，特通過合作為殘疾華人打造一個晚年有所歸宿的場所。

東方醫學中心已在紐約開業近30年，此方法在美中兩地開展十多年。近300中風患者獲得不同程度康復。人體是統一整體，很多有糖尿病、抑鬱症、腎功能衰竭的中風病人，由於運用量化的靶向干預和生活方式，在恢復行走過程中，這些病症也獲相當程度康復。以對稱資訊為依據，準確地在不平衡中找到新的平衡、在對稱破缺的康復過程中形成新的對稱，維持機體的和諧平衡，以謀終生健康。

中心的健康干預是無損傷的自然康復，但其診斷、康復方案與效果都是按美國食品藥品安檢局（FDA）和美國國立衛生研究院（NIH）的統計學方法推斷與驗證，對稱平衡論文已在中國法改委等機構2017年的健康藍皮書正式發表，已獲中美專利，經全美內科學會主席哈佛教授Phillip、英國皇家醫學會學術委員會主任Prf. Peter Gore認定並願推廣。

由於細胞層次的恢復需100天，中醫也有傷筋動骨100天的說法。因此中心開展百日重生服務專項。實踐證明，凡採用對稱平衡為指導原則，幾乎都能看到立竿見影效果和長期維繫的結果（見https://youtu.be/IvZnVZ5-PnU 讓坐輪椅的老人站起來）。

2020年3月29日，世界日報「世界周刊」封面故事「對稱體溫 揪出隱性感染源」報導了崔志強醫師以「對稱平衡醫學」緩解治療新冠肺炎的心得，由數據得到的結果：(一)健康者：兩側體溫差異不超過攝氏0.2度，兩手脈搏一樣；(二)亞健康者：兩側體溫差異超過攝氏0.2度、不超過0.3度，兩手脈搏相差1次；(三)疾病階段：兩側體溫差異超過攝氏0.3至0.35度，兩手脈搏相差2次；(四)重症病人：兩側體溫差異達攝氏0.45度以上，兩手脈搏相差3次。

東方醫學中心電郵：[email protected]，預約請電：917-528-9385。

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