獨家中藥萃取 中科血管清安全通血管日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

中科血管清中藥組方通血管，清除血管垃圾，減少中風心梗風險。

心腦血管問題是「人類健康的頭號殺手」。全世界每年死於心腦血管疾病的人數占全球死亡總數的31%。中科血管清濃縮最優質心血管藥物組方，具有溶血栓、降血脂、降三高 的突出特點。目前向新老客戶提供買六瓶送一瓶活動。此外，紐約 中科擁有目前最先進的日本心血管檢測儀。凡購買中科血管清產品的用戶歡迎免費使用，在服用後三個月內全程跟蹤，讓您效果看得見！

在中老年人群中，三高現象極為普遍。吸菸、酗酒、飲食油膩等生活習慣也會導致心血管損傷。動脈硬化是不可逆的過程，是一種長年累積起來的病變。如果因代謝原因導致血液中膽固醇水準長期過高，或者長期吸菸導致血管壁損傷，脂質就會沉積在動脈壁上，最終在動脈壁上形成斑塊和血栓。而斑塊的破裂會進一步誘發血栓形成，造成血管栓塞，引發心肌梗死等一系列急性病症。

治療心腦血管疾病必須告別以下誤區：一、重視治療，忽視預防。結果導致自己和家人承受痛苦，甚至危及生命。二、對調節血脂的長期性認識不足。有些血脂異常的人總想通過一次治療達到徹底根治永不復發。而實際上影響血脂正常代謝的因素較多，血脂調節和預防保健也是長期的，不能因為一次化驗結果正常就掉以輕心。

中科血管清成分中的蚓激酶是國際公認用於預防血栓和溶解血栓的天然成分，快速溶解血管中的垃圾與代謝廢物，增加血液供氧，降低血粘度，恢復血管彈性。甲殼素則具有強吸附力，能夠鎖住血管垃圾及時排出體外，防止再次堆積堵塞血管。三七、丹參和黃芪成分經五倍濃縮，活血化瘀，高效加快血液流通，快速排出血管垃圾和廢物，強化全身養分供應。除了上述成分上的優勢，中科運用低溫純化、冷凍乾燥等生物製藥技術，結合鐳射透析、核磁固型等高精技術，並使用準分子計量的先進手段，為您精心打造了這款防治與結合的特色產品，說明通暢血管，預防心梗和腦中風 等嚴重疾病。

中科專注天然草本研究36載，是著名科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面）。電話：1-（718）-886-8834（國/粵/英）。網站：www.uszhongke.com。