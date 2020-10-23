保護無證移民的權利凱撒-黎保利律師樓 提供法律援助

居住在最大的避難所城市紐約會對你的影響有哪些？2017年1月25日川普總統發布了關於移民 的行政命令，優先考慮驅逐任何被指控或被定罪的「外國人」。由於許多無證移民在尋求工作機會時，多數會沒有適當地跨越邊界和使用虛假的社會保障號碼，而這些都是犯罪行為，特朗普基本上把所有的「外國人」都包含在此行政命令中了。

不言而喻，這個命令對各個移民社區發出了巨大衝擊。在無證移民們惶惶不可終日之時，紐約市 長白思豪以及許多其他主要城市的市長們帶來了希望的曙光：「我們將捍衛我們所有的人民，無論他們來自哪裡，無論他們的移民身分。」與此同時，移民社區不禁疑問：這個承諾在多大程度上是合法的？在什麼情況下是合法的？

紐約市已將自己指定為一個「避難城市」。避難城市的概念來自20世紀80年代的教堂，為逃離本國的中美洲民眾和難民提供避難所。隨著時間的推移，這個詞已經演變，但核心意義依然存在。「避難所／保護區」為弱勢群體提供保護，無論是難民還是無證移民。

最近這個術語的制定是在奧巴馬總統任期內。當時，無證移民被驅逐出境的頻率和數位創下歷史新高，遠高於美國歷史上任何其他時期。針對奧巴馬的政策，全國各地的市長開始試圖反抗聯邦政策和執法人員。例如，紐約市在2014年通過立法，禁止紐約市警NYPD和糾正部門（DOC）與移民和海關執法部門（ICE ）合作，除非無證件人犯重罪或法官簽署逮捕令。NYPD承諾永遠不會「詢問犯罪受害者、證人或其他尋求幫助的人的移民身分」。

如果你要問這個立法的主要目的是什麼？自然是為了公共安全。保護不了移民將「使城市變得不再安全，這是底線」。白思豪說：「如果他們認為通過與警員的交談，會導致他們被驅逐出境並與家人分開，他們不會再積極配合警方工作和調查。」

然而，安全並不是這個政策的唯一考量。特別是對於紐約來說，現在有37％的居民出生於另一個國家，執行反移民政策會從根本上破壞當地社區的結構和穩定。

紐約市立法者不僅拒絕強制執行嚴格的遞解出境法，他們反而為維護無證件人民的權利而積極努力著。無論移民身分如何，每個人都有權接受公共教育，獲得緊急和非緊急醫療保健，以及擁有在法庭上起訴的權利。

所有這一切並不是說「避難城市」對聯邦執行強制驅逐出境的影響是免疫的。紐約市移民事務處專員Nisha Agarwal最近提醒公眾，「ICE確實有能力公開逮捕人，人們應該知道城市能做的也有限」。

最後，無論如何，庇護／避難所城市應該給予無證移民更多的生活安定感。他們通過拒絕與ICE合作，保護無證件移民的權利，為移民社區提供有益的服務來建立更穩定和安全的城市。「我們是一個移民城市」。

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