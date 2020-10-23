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伯大尼畫室培育藝術人才小班教學 個別指導 作品集申請名校

紐約訊
伯大尼畫室的學生Anna全神貫注創作，準備作品。
伯大尼畫室的學生Anna全神貫注創作，準備作品。

皇后區雷哥公園的「伯大尼畫室」自2007年創校以來，輔導想要走藝術繪畫、建築及設計路線的學生，準備具個人特色的繪畫作品集，以參加各藝術院校或是研究所的甄試，歷年來成績斐然。近年來，學生紛紛考上LaGuardia High School、藝術名校FIT、Parson、The Cooper union 以及康乃爾大學建築研究所、賓州州立大學建築研究所和紐約帕森設計學院研究所等。

伯大尼畫室一直堅持小班教學，因為今年疫情的緣故，每班上課人數限縮至不超過三人，以藝術家工作室的角度來指導學生。根據學生不同的狀況及需要，畫室設計特別適合個人的教案，與學生一同深入研討繪畫問題，使之在學習過程中養成獨立創作、思考之能力，並達到個人的目標。除了申請學校外，可以使每個人的創作經驗更加豐富及全面。該畫室定期帶領學生到戶外寫生，參觀博物館，並為學生舉辦成果展，使學生的藝術涵養有更全面的成長。從錄取的學生可看出伯大尼畫室在輔導學生上所投入的心力與實力。

該畫室賴穎儒老師表示，為學生提供一個藝術的家園是極其重要的，因為繪畫的創作需要安穩的思考，深入的觀察及溝通，甚至繪畫情感的表達與抒發。在伯大尼裡，環境溫馨，教師們得以針對學生不同特點作有效的引導。除了繪畫的技巧外，也有許多藝術史的教學，當代繪畫大師作品討論，讓他們在充滿藝術氣息的環境中成長。

該畫室許多學生除了成功地被藝術名校錄取外，許多學生也奪得Scholastic Art and Writing Award全美青少年文藝創作大賽繪畫創作的各個獎項。2019年，許多得金牌獎的學生作品也得以在大都會博物館展出。

歡迎有興趣於繪畫藝術的成人、兒童及想申請藝術院校的學生，來加入伯大尼畫室的繪畫課程，透過該畫室藝術專業經驗的系統教學使每個人潛在的藝術因子，在一個季度中能藉由筆觸表達出來。對於想要準備繪畫作品集申請學校的學生，現在正是最重要的衝刺時間，因為許多藝術院校的作品審核截止日期都在年底或明年1、2月，必須及早作準備。

伯大尼畫室地址：64-85 Booth ST. # B1，近地鐵M、R車 63Dr/Rego Park 站。詳情可瀏覽該畫室官網：www.stoneandbethany.com或致電：347-886-2330、718-897-3275。

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