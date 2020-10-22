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中美保險 專精汽車房屋特廉保險全方位的一條龍保險服務

紐約訊

位於法拉盛的中美保險公司，多年來提供全方位的一條龍保險服務，享譽社區，舉凡汽車、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、公司成立解散、薪資、酒牌等應有盡有。中美保險亦提供人壽保險、公司健康保險、房屋貸款，以及提供為期有效三年的減點安全課享10%的折扣。

在美國生活「汽車」是不可或缺的交通工具，而保險有許多不同承保範圍，對汽車和駕駛人給予風險的保障，而不當的投保可能導致賠償損失。汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護（PIP）、撞車險、人身傷害責任險等。換句話說，在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等功能及安全駕駛紀錄等。

而投保房屋險是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等都是符合降低保費的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故的風險也較大，中美代理多家保險公司，投保調度靈活、選擇多，更可以為顧客量身訂製全套大樓保險方案來降低保費。

如何降低房屋保額和自付額度是相互影響保費。中美專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予保險的最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買也能享受折扣；另一種情況是風險低的房子保費也相對會低，或增加房子內安裝煙霧報器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施也能獲一定的房屋保險折扣，或家裡有自動噴淋和連接外界的自動報警系統，亦能獲得更高優惠。

該公司的商業保險範圍涵蓋財產險、責任險、工傷保險等。其中特別專精小商家行業的指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修，大小貨車，勞工傷殘，康斗一年，房屋一年，汽車一年，冷暖裝修，樓宇倉庫等特廉保險$500起。

中美保險公司成員在各領域擁有專業證照，透過客戶的需求提供最能節約的建議，為顧客保費。歡迎洽詢：718-321-8826，地址：39-15 Main St., #402, Flushing, NY 11354（7號地鐵口AT&T樓上），周一至周五營業時間：9am-5:30pm。

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