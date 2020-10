唯一華裔皇后區區長候選人尹導 呼籲11月3日大選 皇后區選民 投票支持

代表『赤龍黨』在11月3日大選參加皇后區 區長選舉的唯一華裔候選人尹導,在投票 倒數兩星期展開最後衝刺,呼籲皇后區的亞裔和不同族裔選民投票支持他,用選票實現他為皇后區230萬多元族裔居民服務的抱負。

尹導表示:今年大選的提前投票日是10月24日至11月1日,皇后區法拉盛等共有18個投票站開放。 在開放時間內,參加提前投票的選民都可以進內進行投票。投票站內採取特別強制防疫措施,加強投票者和投票站工作人員的安全,所有投票站都將配備洗手液,工作人員強制執行戴口罩的要求,選民進入投票站,必須保持6呎的社交距離。每次投票使用後都會擦拭機器。提前投票的時間表如下:

11月3日是投票大選日,全市投票從早上6點到晚上9點投票,選民投票點與往年一樣,在各街區的學校中進行,選票上不但有總統候選人的名字,還有國會議員,州議員,皇后區區長候選人的中英文姓名和競選的公職。以下是一份皇后區的選票樣本:

今年57歲的尹導出生於上海,本科畢業於華東師範大學,碩士畢業於日本 早稻田大學。1998年他來到美國 ,在紐約市立大學巴魯學院(Baruch College)獲得碩士。畢業之後,他先後在網購、物流、智慧機器人、日本料理集團、財務等行業工作。自2005年以來,尹導一直擔任美國上海聯誼會英文秘書長,自2018年以來一直擔任皇后區居民和選民聯盟的執行副會長。在整個職業生涯中,他還曾在美國,日本和中國的許多其他企業擔任高管的工作。

尹導是一位公認的以創造經濟和員工利益兼顧的思想領袖。在為全球各地企業工作期間,尹導與公司和小型企業合作,通過創建和實施再培訓機會和學徒制來提高員工隊伍。他在財務,技術和會計領域的經驗使他能夠平衡預算,為員工獲得更多薪水的同時,仍然幫助企業盈利。

尹導本次參選的政綱是「增加就業 、改善住房、整頓交通、提升教育、確保治安」。他表示,除了呼籲增加就業、改善交通外,目前市府的當務之急是保障社區安全。他反對「一刀切」式地削減警局經費。

早期投票站:

The Boys’ Club of New York – Abbe Clubhouse (133-01 41st Road Flushing, NY 11355)

Korean Community Services (203-05 32nd Avenue, Bayside, NY 11361)

Queens College (65-30 Kissena Boulevard, Queens, NY 11367)

Queensborough Elks Lodge No. 878 (82-20 Queens Boulevard, Flushing, NY 11373)

Rego Center Community Room (61-00 97th Street, Rego Park, NY 11374)

Queens Public Library at Jackson Heights (35-51 81st Street, Jackson Heights, NY 11372)

First Baptist Church of East Elmhurst (100-10 Astoria Boulevard, East Elmhurst, NY 11369)

Creedmoor Hospital (79-25 Winchester Boulevard, Queens Village, NY11427)

York College, Academic Core Building (94-20 Guy R Brewer Boulevard, Jamaica, NY 11451)

Rochdale Village Community Center (169-65 137th Avenue, Jamaica, NY 11434)

Helen Marshall Cultural Center at Queens Borough Hall (120-55 Queens Boulevard, Jamaica, NY 11415)

Rockaway YMCA (207 Beach 73rd Street, Arverne, NY 11692)

Museum of the Moving Image (36-01 35th Avenue, Astoria, NY 11106)

Variety Boys & Girls Club of Queens (21-12 30th Road, Long Island City, NY 11102)

LaGuardia Community College (31-10 Thomson Avenue, Long Island City, NY 11101)

Board of Elections – Queens Voting Machine Facility Annex (66-26 Metropolitan Avenue, Middle Village, NY 11379)

Holy Trinity Parish Church (222-05 116th Avenue, Cambria Heights, NY 11411)

Resorts World Casino New York City (110-00 Rockaway Boulevard, Queens, NY 11420)