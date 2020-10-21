我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

現代汽車推出具有級距最佳功能的全新Tucson休旅車可選擇短軸距和長軸距 滿足全球客戶的多樣化需求

紐約訊
第四代全新Tucson休旅車，將設計、技術、包裝與性能完美融合。
第四代全新Tucson休旅車，將設計、技術、包裝與性能完美融合。

現代汽車公司隆重推出全新現代Tucson。這一款第四代的緊湊型SUV 是一款全球車型，具有長軸距和短軸距版本，可以滿足各種客戶需求。全新的Tucson對於現代汽車來說非常重要，因為Tucson是最受歡迎的車款之一，自2004年首次發布以來，全球銷量超過700萬台。現代汽車集團產品部門資深副總裁Thomas Schemera表示：「我們很高興推出全新的Tucson，這是現代汽車改造SUV的最新車型。這款令人興奮的SUV為其級距內的創新樹立了新標竿，將設計、技術、包裝與性能完美融合。」

Tucson的全新外觀造型表達了現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。這台全新的SUV以動感的珠寶表面細節體現了現代設計師所謂的「參數動力學」，強調Tucson在眾多競爭對手中截然不同的身分。  

Tucson技術和設計的融合在其創新的半反射鏡式日間型車燈（DRL）中最為明顯，與車前的參數格柵無縫結合，只有在照明時才會顯示出來。這個動態設計主題延續到Tucson後部，全寬尾燈採用半隱藏三角形形狀，只有在燈亮起時才可見，與車前的DRL相呼應。為了更加凸顯這個主題，設計師將現代汽車的標誌往上移，並融入玻璃中，同時雨刷的位置也向上移動，並隱藏在後擾流板下方。

Tucson內部提供了三種新科技，包括垂直堆壘的雙10.25吋全觸控式屏幕（不帶硬式按鈕）、多空氣通風系統、以及開放式數位儀表組。這些功能創造了高科技、清新和令人興奮的氛圍，在高觸摸區域上採用了軟墊材料，並根據界面的使用頻率和出色的外觀採用了各種材料。Tucson的第二排座椅具有摺疊下放功能，可優化車內空間的應用。Tucson備有38.7立方呎的可用載貨空間。

Tucson為駕駛人提供敏捷性和穩定性。現代汽車在油電混合與插電混合車型上採用了其一流的E操縱技術，以幫助改善在轉彎或不利駕駛條件下的轉向響應和方向穩定性。現代汽車的HTRAC全輪驅動系統為Tucson的駕駛人提供了進一步的幫助，以確保在各種路面和狀況下均能立足。最新的HTRAC系統版本除了之前支持的Eco/Comfort/Smart/Sport行駛模式之外，還新增了Mud、Sand和Snow模式。

Tucson提供了比以往更多的安全功能。除了現代SmartSense安全功能組合之外，全新的Tucson還可選配更多先進的安全功能，包含盲點防碰撞輔助系統（BCA）、智能巡航控制系統（SCC）、以及安全離車警示（SEW）。Tucson提供一流的數位體驗，可滿足包括連結性的各種客戶需求。首先，現代的數位鑰匙是一款能將客戶智能手機變成智能鑰匙的APP。這個功能使用近場通信（NFC）來檢測授權用戶，這樣一來駕駛人可以在沒有物理鑰匙的情況下操作車輛。駕駛人可用數位鑰匙為車輛上鎖或解鎖、開啟警急警報、以及在90呎遠的地方啟動車輛引擎和氣候控制系統。

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式，到對待顧客的方式，讓事情變得更好是現代所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車、以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞。

汽車 阿拉巴馬州 加州

上一則

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

下一則

預防暴力事件 投票站增警員

延伸閱讀

Ford美國市場不再販售房車政策 CEO這麼解釋

Ford美國市場不再販售房車政策 CEO這麼解釋
現代汽車推出全新Tucson休旅車

現代汽車推出全新Tucson休旅車
現代汽車安全見證 車主分享「倖存故事」

現代汽車安全見證 車主分享「倖存故事」
大眾全新電動SUV 將在美生產

大眾全新電動SUV 將在美生產
現代汽車分享車主見證

現代汽車分享車主見證
現代汽車分享車主見證 人身安全為現代汽車第一宗旨

現代汽車分享車主見證 人身安全為現代汽車第一宗旨

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋