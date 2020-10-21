現代汽車推出具有級距最佳功能的全新Tucson休旅車可選擇短軸距和長軸距 滿足全球客戶的多樣化需求

第四代全新Tucson休旅車，將設計、技術、包裝與性能完美融合。

現代汽車 公司隆重推出全新現代Tucson。這一款第四代的緊湊型SUV 是一款全球車型，具有長軸距和短軸距版本，可以滿足各種客戶需求。全新的Tucson對於現代汽車來說非常重要，因為Tucson是最受歡迎的車款之一，自2004年首次發布以來，全球銷量超過700萬台。現代汽車集團產品部門資深副總裁Thomas Schemera表示：「我們很高興推出全新的Tucson，這是現代汽車改造SUV的最新車型。這款令人興奮的SUV為其級距內的創新樹立了新標竿，將設計、技術、包裝與性能完美融合。」

Tucson的全新外觀造型表達了現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。這台全新的SUV以動感的珠寶表面細節體現了現代設計師所謂的「參數動力學」，強調Tucson在眾多競爭對手中截然不同的身分。

Tucson技術和設計的融合在其創新的半反射鏡式日間型車燈（DRL）中最為明顯，與車前的參數格柵無縫結合，只有在照明時才會顯示出來。這個動態設計主題延續到Tucson後部，全寬尾燈採用半隱藏三角形形狀，只有在燈亮起時才可見，與車前的DRL相呼應。為了更加凸顯這個主題，設計師將現代汽車的標誌往上移，並融入玻璃中，同時雨刷的位置也向上移動，並隱藏在後擾流板下方。

Tucson內部提供了三種新科技，包括垂直堆壘的雙10.25吋全觸控式屏幕（不帶硬式按鈕）、多空氣通風系統、以及開放式數位儀表組。這些功能創造了高科技、清新和令人興奮的氛圍，在高觸摸區域上採用了軟墊材料，並根據界面的使用頻率和出色的外觀採用了各種材料。Tucson的第二排座椅具有摺疊下放功能，可優化車內空間的應用。Tucson備有38.7立方呎的可用載貨空間。

Tucson為駕駛人提供敏捷性和穩定性。現代汽車在油電混合與插電混合車型上採用了其一流的E操縱技術，以幫助改善在轉彎或不利駕駛條件下的轉向響應和方向穩定性。現代汽車的HTRAC全輪驅動系統為Tucson的駕駛人提供了進一步的幫助，以確保在各種路面和狀況下均能立足。最新的HTRAC系統版本除了之前支持的Eco/Comfort/Smart/Sport行駛模式之外，還新增了Mud、Sand和Snow模式。

Tucson提供了比以往更多的安全功能。除了現代SmartSense安全功能組合之外，全新的Tucson還可選配更多先進的安全功能，包含盲點防碰撞輔助系統（BCA）、智能巡航控制系統（SCC）、以及安全離車警示（SEW）。Tucson提供一流的數位體驗，可滿足包括連結性的各種客戶需求。首先，現代的數位鑰匙是一款能將客戶智能手機變成智能鑰匙的APP。這個功能使用近場通信（NFC）來檢測授權用戶，這樣一來駕駛人可以在沒有物理鑰匙的情況下操作車輛。駕駛人可用數位鑰匙為車輛上鎖或解鎖、開啟警急警報、以及在90呎遠的地方啟動車輛引擎和氣候控制系統。

北美現代汽車深信每個人都應得更好的車。從設計和製造汽車的方式，到對待顧客的方式，讓事情變得更好是現代所做一切的核心。現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車、以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是讓顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州 噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞。