商業租約糾紛和租金減免耶曼律所為客戶排憂解難

該律所已代表上幾十家中小企業主與房東之間達成最優房租減免方案。

自疫情 年初席捲美國以來，耶曼律師事務所秉持著一貫堅守的社會責任感，攜手華人社區積極應對這一人類有史以來罕見的挑戰。僅僅幾個月內，上百位客人與耶曼律所確立了委託代理關係，獲得包括小企業貸款、商業租金 減免、商業租約糾紛、破產保護等領域的優質高效的法律服務。

疫情對美國經濟及各大小企業造成的負面影響不斷發酵。以紐約為例，最新統計報告顯示多達一半的酒吧和餐飲業會在未來六個月永久關閉。各商家生意低迷，收入銳減，從而無力負擔租金及其他費用，中小企業更是面臨愈發嚴峻的生存考驗。

在商業租金減免領域，耶曼律所最富有經驗的律師團隊竭盡全力為每位客戶爭取最大利益，幫助這些深陷經營困境的企業重獲生機。迄今為止，該律所已代表上幾十家中小企業主與房東 之間達成最優房租減免方案。案件成功是多種因素綜合作用的結果，包括辨別租約中的特別條款、保存有力證據、制定靈活巧妙的談判方案、將口頭協定轉化為白紙黑字的法律文書等。而這些必須通過經驗豐富專業紮實業務精湛的律師才能實現。

耶曼律所的經理指出，近日耶曼律師又成功幫助一家位於曼哈頓中城的中餐館走出經營困境。這家營業數年的企業每月支付租金高達2萬餘元，在疫情持續地打擊下無力支付租金。經過精英律師團隊的不懈爭取，房東最終允許免除其六個月房租的40%，並同意未來一年根據其經營狀況繼續酌情減免。

另一案例是一家位於曼哈頓的指甲店。店主於2019年才剛接手，每月租金高達3萬餘元。房東是一家大型管理公司，態度傲慢。疫情到來後，該店主曾與之多次私下協商，然而對方始終拒絕減租。接受委託後，耶曼律師團隊和房東堅持不懈地談判協調，動之以情曉之以理，並以十足的誠意設計出多種解決方案，對方態度漸漸軟化。雙方最終達成協議：店主可緩交2020年9個月房租的50%，而延交的部分從2021年7月起分36個月還清。口頭協議達成後，雙方目前正在核實敲定書面協議的每個細節，以便儘快將談判成果轉化成具有強制約束力的法律合同。

租金是經營成本中為占比較高的部分之一，為大中小企業主難以承受之重。然而，絕大多數華人商家因語言障礙以及對商業合同領域的法律知識相對欠缺，很難憑藉一己之力解決租金和租約的問題。他們一定要第一時間聘請值得信賴的律師為您保駕護航。耶曼律所對疫情給中小企業帶來的沉重打擊感同身受，為了切實幫您的企業渡過難關，僅收取價格公道的固定費用。

耶曼律所曼哈頓地址：225 Broadway, 17th FL, New York, NY 10007, 網址：www.yermangroup.com；營業時間：周一至週五，早9點至晚5點；諮詢電話：212-219-2374。歡迎預約面談，獲得更詳盡的專業法律指導和建議。