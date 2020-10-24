麥當勞早餐再添美味全新McCafe烘培糕點蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲

麥當勞早餐再添美味，在全國推出全新McCafé®烘培糕點，八年來首次針對麥當勞經典核心菜單推出全新烘培糕點：蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲。

快起床聞聞香噴噴的肉桂捲吧！近50年來麥當勞 帶頭為顧客提供又快又美味，令人大快朵頤的早餐選項。今天麥當勞要和顧客分享甜美的消息，八年來首次針對麥當勞經典核心菜單推出全新McCafe烘培糕點，讓粉絲有更多體驗美好早餐的選擇。

從10月28日（周三）起，顧客可以在早餐時段（或是小休時段…午餐時段…或是咖啡 時段…或是自我享受時段…或是…真的可以在任何時段）享受全新推出的蘋果 餡餅（Apple Fritter）、藍莓鬆糕（Blueberry Muffin）或是肉桂捲（Cinnamon Roll）。全新菜單選項將在全美參與活動的麥當勞餐廳全天候供應，因為您不知道什麼時候愛吃甜的饞蟲會突然蠢蠢欲動。

* 蘋果餡餅：用肉桂和蘋果製作的經典餡餅，炸得金黃酥脆，淋上甜滋滋的糖漿，這款美味可以用手拿著吃。我們說了最好沾著早上那杯咖啡一起享受嗎？絕對不行…好吧，沒問題，我們是說了沒錯。

* 藍莓鬆糕：這款新選項使用真正藍莓製作，再撒上碎粒糖粉，又鬆又軟，令人愛不釋口。再藍色的憂鬱，都不如藍莓鬆糕來的快活。

* 肉桂捲：用香濃牛油、酥脆糕餅麵糰捲滿肉桂烤製的肉桂捲，再淋上美味的奶油起司，熱烘烘的肉桂捲香味讓人垂涎三尺，怎麼可能會不想起床。

以上美味選項將與廣受喜愛的McCafe甜餅乾和派一起供應，是八年多來麥當勞核心糕點菜單第一次增加新項目。

美國麥當勞品牌與菜單策略副總裁Linda VanGosen表示：「麥當勞50年來始終以美味早餐著稱，現在我們推出全新McCafe美味糕點選項，持續在早餐項目上創新。我們明白顧客現在比任何其他時候都更需要小休片刻，所以非常高興能夠提供他們另一個到訪他們最喜愛的早餐去處的理由，全天候提供令人垂涎欲滴的美味。」

麥當勞早餐歷史要從如今已成神話的1971年Egg McMuffin講起。多年來麥當勞不斷針對早餐菜單創新求變，在1991年為顧客推出早餐捲餅，2003年推出McGriddles，並在2015年承諾於2025年前全面使用100%放牧養農場生產的雞蛋。如今麥當勞以蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲繼承這個神話。

在創新早餐菜單的整個過程中，麥當勞的餐點項目始終以最重要的飲料：咖啡作為搭配。McCafe在2009年正式推出上選烘培咖啡，非常自豪地在全美麥當勞餐廳為顧客提供100%永續環保的咖啡豆和咖啡粉。此外，由於咖啡的口味日新月異，麥當勞的咖啡選項也包括濃縮咖啡、專業咖啡店水準的frappe調味咖啡飲料和例如McCafe甜餅乾、派和限時供應的甜甜棒等烘培糕點。

為了讓迫不及待的顧客品嘗最新推出的McCafe糕點系列，麥當勞所有產品都可通過外賣、得來速和McDelivery送餐服務提供。