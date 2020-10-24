飛達利保健與紐約州PTA為紐約州家庭推出兒童健康計畫

飛達利保健（Fidelis Care）和紐約州 PTA月前共同推動「每個孩子都健康」醫保計畫，旨在為孩子和家庭提供健康和保健資源，並就秋季為新學年做準備。

通過視頻、傳單和家長的網路研討會，以及醫療保健和教育專業人員的提示和指導，以多媒體平台傳遞「每個孩子都健康」信息。由於COVID-19病毒侵襲，讓許多家庭發生意外的收入損失或就業變化，因此還將提供有關所有年齡段的兒童和成人可負擔得起的健康保險 選擇的資訊。

紐約州PTA主席洛里·紮曼（Lorey A. Zaman）說：「我們很高興與Fidelis Care合作，在全州範圍內支持我們的孩子和家庭，對於我們的孩子來說，健康一直是從未有過的重要的事情，我們很高興Fidelis Care和NYS PTA將會在夏天和秋天重新聚會時為家庭和學校提供幫助。」

健康的飲食習慣、體育鍛煉，口罩防護和勤洗手的重要性是首先要討論的主題，需要為自己或家人購買健康保險的父母和監護人，可以通過電話與訓練有素且知識淵博的飛達利健保代表約談諮詢，以提出問題或獲得有關開學復課的幫助。

飛達利首席會員參與官Pam Hassen稱：「飛達利有幸與紐約州PTA並肩支持當地兒童和家庭的健康而感到自豪，我們的合作基於共同的價值觀，並相信兒童的健康和福祉是我們學校和社區的健康與福祉的基礎。我們希望通過『每個孩子都健康』，在家庭的日常生活中以及他們為新學年做準備的過程中為他們提供支持。」

飛達利保健是一項以任務為導向的健康計畫，為各年齡層的兒童和成人提供優質且價格合理的保險。Fidelis Care認為，全州有超過200萬會員，所有紐約人都應該獲得負擔得起的優質健康保險。有關更多資訊，請致電1-888-FIDELIS（1-888-343-3547）聯繫Fidelis Care或訪問fideliscare.org。

此外，飛達利保健的Every Child Covered兒童保健計畫，幾乎每一位紐約州兒童都符合資格，不論其家庭收入多少，也不論其移民狀態如何。只有月保費 會根據家庭收入不同而存在差異，可能會免費或低至每月$9。無自付費用或扣除額。月保費低至$0或$9，均取決於家庭收入情況。

除了常規和預防性保健，福利還包括診斷性檢測、治療和急診服務。兒童保健計畫承保處方一覽表上列出的處方藥或非處方藥，只要是由飛達利保健網絡內服務提供者開出的，就無需分攤費用。歡迎瀏覽網頁https://www.fideliscare.org/Blog/Every-Child-Covered。