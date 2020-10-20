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紐約明理律師事務所與您分享拿白卡、醫療補助房子會否被政府收走

紐約訊
冉燕飛律師是專業的遺產規劃律師。
冉燕飛律師是專業的遺產規劃律師。

紐約明理律師事務所的冉燕飛律師是專業的遺產規劃律師，而且是美國遺產規劃律師學院唯一一位精通中英文的雙語律師。明理律師事務所每個月定期舉辦關於財產規劃的免費講座，感興趣的朋友們可以致電718-939-9000進行預約，報名並聽講座的朋友都有機會獲得價值400元的一對一免費諮詢。

政府是否可以因為醫療補助而收走您的房子？冉燕飛律師表示：雖然您的房屋不計入申請或獲得醫療補助的資產限額，但在您過世後，州政府會進行Medicaid Recovery醫療補助追償程序。美國50個州都有此類項目，盡管各州也有許多複雜之處和細微差別。在您的孩子們或其他親人繼承之前，州政府需要有人把您生前花掉的醫療補助費用補上。如果沒有其它資產償還，您的房屋會被出售，州政府會從房屋出售所獲款項中收取全部或部分作為賠償。但是，如果您去世後，留有21歲以下或殘疾或失明的孩子，政府不可以這麼做。

是否因擁有住房而失去醫療補助資格：如果您的自住房的房屋淨值（房屋價值減去所欠的金額）在特定限額內，則政府不會因為您有該自住房而不符合醫療補助資格，您的房子屬於醫療補助中的不計資產。根據房屋所在州的不同，2020年房屋淨值不能超過$ 59萬5000或$ 89萬3000。

單身獨居：只要您住在自己的房屋中，並且房屋淨值（房屋價值減去所欠的金額）在特定限額內，則政府不能因為醫療補助而收走您的房子。您有權享受醫療補助的同時一直獨居在自己的房屋中離世。

單身並搬到養老院居住：如果您因基本功能喪失（BEDTTC：洗澡、吃飯、穿衣、轉換、入廁及節制）需要住養老院，只要您有意願還要回家，您的房子在您生前也不需要擔心，還是您的。如前所述，如果您需要搬到養老院，您必須提供一份書面聲明，表明您的「回家意向」，這將使您符合醫療補助支付養老院費用但住房屬於不計資產範圍內。換句話說，當您住在療養院時，「回家意向」聲明可以保護您的住所不會因享受醫療補助而影響福利。如果沒有「回家意向」的申明，您的房屋價值通常將使您沒有資格（因為超過資產限額）獲得醫療補助。因此，您必須出售它，並將收益用於您的療養院護理，直到您耗儘自己的財產、有資格獲得醫療補助為止。

如果州政府認為您在養老院會是一個永久安排，政府可以在您的房子上放置質押lien，但這並不意味著您必須立即出售，而是意味著一旦您的房子出售，政府會從所售收入中報銷醫療補助費用。如果您活著出售，您可能因為您出售所得價款失去醫療補助資格，直到您花掉為止。如果您身體康復能夠回家，質押會被取消。如果您過世，政府會提起訴訟，要求從您的遺產中獲得醫療補助的報銷。

明理律師事務所自成立以來，一直視建設社區為己任，如今看著醫護人員們冒著生命危險為我們所有人奮戰在第一線，為致敬醫護人員，明理律師事務所現階段推出免費法律服務，為一線醫護人員或者其直系親屬起草以下法律檔，包括：Last Will and Testament(遺囑)、Affidavit of Attestating Witness(證人證言)、Durable Power of Attorney (持久授權書)、Power of Attorney Gifts Rider(關於贈與的特別授權書)、Living Will(生前遺囑)、Health Care Proxy(醫療保健代理)、Authorization to Disclose Protected Health Information(披露醫療資訊授權書)等。

如您本人或您的直系親屬是奮戰在第一線的醫護人員，請聯繫718- 939-9000；郵箱：[email protected]；網址:www.mchenlaw.com。您亦可關注微信公眾號「紐約明理移民動態」或者掃描二維碼，定期推送關於遺產規劃、信託和移民的文章。明理律師事務所地址：136-20 38th Ave., Suite 9J, Flushing NY 11354(飛越皇后大廈)。

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