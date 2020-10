紐約明理律師事務所與您分享拿白卡、醫療補助房子會否被政府收走

冉燕飛律師是專業的遺產規劃律師。

政府是否可以因為醫療補助而收走您的房子?冉燕飛律師表示:雖然您的房屋不計入申請或獲得醫療補助的資產限額,但在您過世後,州政府會進行Medicaid Recovery醫療補助追償程序。美國50個州都有此類項目,盡管各州也有許多複雜之處和細微差別。在您的孩子們或其他親人繼承之前,州政府需要有人把您生前花掉的醫療補助費用補上。如果沒有其它資產償還,您的房屋會被出售,州政府會從房屋出售所獲款項中收取全部或部分作為賠償。但是,如果您去世後,留有21歲以下或殘疾或失明的孩子,政府不可以這麼做。

是否因擁有住房而失去醫療補助資格:如果您的自住房的房屋淨值(房屋價值減去所欠的金額)在特定限額內,則政府不會因為您有該自住房而不符合醫療補助資格,您的房子屬於醫療補助中的不計資產。根據房屋所在州的不同,2020年房屋淨值不能超過$ 59萬5000或$ 89萬3000。

單身獨居:只要您住在自己的房屋中,並且房屋淨值(房屋價值減去所欠的金額)在特定限額內,則政府不能因為醫療補助而收走您的房子。您有權享受醫療補助的同時一直獨居在自己的房屋中離世。

單身並搬到養老院 居住:如果您因基本功能喪失(BEDTTC:洗澡、吃飯、穿衣、轉換、入廁及節制)需要住養老院,只要您有意願還要回家,您的房子在您生前也不需要擔心,還是您的。如前所述,如果您需要搬到養老院,您必須提供一份書面聲明,表明您的「回家意向」,這將使您符合醫療補助支付養老院費用但住房屬於不計資產範圍內。換句話說,當您住在療養院時,「回家意向」聲明可以保護您的住所不會因享受醫療補助而影響福利。如果沒有「回家意向」的申明,您的房屋價值通常將使您沒有資格(因為超過資產限額)獲得醫療補助。因此,您必須出售它,並將收益用於您的療養院護理,直到您耗儘自己的財產、有資格獲得醫療補助為止。

如果州政府認為您在養老院會是一個永久安排,政府可以在您的房子上放置質押lien,但這並不意味著您必須立即出售,而是意味著一旦您的房子出售,政府會從所售收入中報銷醫療補助費用。如果您活著出售,您可能因為您出售所得價款失去醫療補助資格,直到您花掉為止。如果您身體康復能夠回家,質押會被取消。如果您過世,政府會提起訴訟,要求從您的遺產中獲得醫療補助的報銷。

