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康州快活大賭場重開嚴格執行CDC防疫措施保障賓客、員工健康 酒店優惠價$69起

紐約訊
康州快活豪華大賭場現正推出體驗其樂無窮酒店優惠價$69起，歡迎預訂。
康州快活豪華大賭場現正推出體驗其樂無窮酒店優惠價$69起，歡迎預訂。

康州快活豪華大賭場Foxwoods Resort Casino於月前重新開放，並遵循CDC防疫規範增置檢測保護設施及加強清潔規程，竭誠為前來Foxwoods博彩耍樂及住宿的賓客提供安全、保障和舒適。康州快活豪華大賭場現正推出體驗其樂無窮酒店優惠價$69起，歡迎從速預訂住宿。

基於CDC防疫規程，任何客人或賭場人員若溫度高於華氏100.4度，均不允許進入。如果自我感覺不適或處於「高風險」，請留在家中，將健康和安全放在首位。賭場重開將客人的數量限制於的原所容納的25％，以最大程度地實現社交距離，並要求所有客人和團隊成員戴口罩，在賭場或住宿時與他人保持6到10呎的社交距離。

Foxwoods Resort Casino是北美最大的賭場之一，座落於康州東南方的起伏的丘陵地區，從波士頓、紐約、哈特福(Hartford)和普維敦斯(Providence)前往賭場交通都很便利。賭場由Mashantucket Pequot Tribal Nation集團經營，擁有六個賭區、380張賭桌任您選擇，不論喜好21點、骰子、牌九、輪盤、七張、百家樂均應有盡有；7200多台吃角子老虎機其中有500台設置於禁煙區。

若喜歡玩撲克，快活大賭場是世界撲克巡迴賽(World Poker Tour，簡稱WPT)的特許會員，也是世界撲克決賽(World Poker Finals)和快活撲克經典賽(Foxwoods Poker Classic)的主場。這兩項賽事都是在最先進的WPT世界撲克室舉行，內有114張賭桌，吸引來自世界各地的國際玩家。

康州快活大賭場內有三家豪華酒店，共計1416間豪華客房與套房，您可在美國汽車協會(AAA)四顆鑽石等級的佩誇豪廈(Grand Pequot Tower)盡享奢華尊榮，在西洋杉酒店(Great Cedar Hotel)徹底放鬆，也可以盡情沈醉在雙樹旅館(Two Trees Inn)的新英格蘭風情之中。賭場還有30多家餐廳、豪華SPA設施，還有超過5萬平方呎的頂級會議與活動場地、24家精品店和5個娛樂設施，可容納1400個座位的快活戲院(Fox Theater)。鄰近島湖高爾夫球場(Lake of Isles)，內有由 Rees Jones設計的18洞高爾夫球場，和設備新穎的高爾夫學院。

電話：1-800-FOXWOODS(1-800-369-9663)；網站：www.foxwoods.com。

社交距離 防疫 CDC

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