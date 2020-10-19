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優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

紐約訊

優越健保(愛心村)VillageCareMAX位於緬街的法拉盛社區中心，自7月重開恢復營業以來，嚴格遵循美國疾病防治中心（CDC）和紐約州衛生部所頒布的重啟防疫準則，切實採取所有必要的預防措施，以確保所有訪客和員工的健康和安全。歡迎社區內的長者們前往諮詢2021優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計畫。

現進入了秋冬季節，優越健保(愛心村)執行的預防措施包括每日監測員工和訪客的體溫，詢問接觸史和近期內的旅遊行蹤，以及有否從19個高危險州返回的問卷。若發現員工有任何可疑，會立即將員工送回家中居家隔離，並將通知各部門遵守所有連絡人跟蹤協議。若到訪顧客顯示有發燒等任何病毒跡象或症狀，將被勸導回家隔離，并立即和家庭醫生聯繫。

優越健保(愛心村)社區中心嚴格規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，辦公室內所有接待工作台全部安裝了透明壓克力防疫隔離板，以阻隔飛沫病菌傳播，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時，辦公室內為員工和訪客備有了洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)是一家以社區為基礎的非盈利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍卡、白卡的耆老、殘疾人士提供優質專職的愛心服務，為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。

優越健保(愛心村)目前主要推廣的計劃是Medicare Total Advantage Plan綜合優惠計畫。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，居住在皇后區、布魯克林、曼哈頓和布朗士的人士，符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢了解。計畫的相關服務包括：每月高達$185的優厚非處方藥OTC卡、$40的食品雜貨福利、醫生的免費上門治療、無限制的交通接送，和高達50次的針灸和40次的理療，以及眼睛和牙齒的服務，加入計畫者可以回國3個月計畫不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)。辦公室在疫情期間每周開放5天，周一至周五上午9時至下午5時。歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 法拉盛 防疫

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