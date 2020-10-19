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車價你決定 質量我保證請讓「恆大汽車」幫你一起省錢

紐約訊
「恆大汽車」能夠為客人爭取到最大權益和最低價格。
「恆大汽車」能夠為客人爭取到最大權益和最低價格。

法拉盛緬街植物園附近「恆大汽車」(Furious Auto)，代理所有新舊廠牌各式型號汽車，另有代理摩托車買賣。該公司竭盡所能服務廣大僑胞，以客戶滿意為第一優先，只要顧客列出購車的需求事項清單，「恆大汽車」的代表將可為客人爭取到最大權益和最低價格。

如果要購買新車，「恆大汽車」力求幫你省到底。「幫你省的越多，恆大的佣金越高」，所以恆大務必與您站在同一戰線上，跟廠商談到最低價。在展廳車、二手車方面，「恆大汽車」提供5大保證：每部車皆有詳細的狀況報告，15年經驗專業技師，原始Carfax Report，總廠直接批發，每日現貨超過1萬台，每部車皆有超過200項Post Sale Inspection。

「恆大汽車」負責人Aman擁有20多年專業汽車銷售經驗。他表示，該公司專業經銷各種廠牌汽車，對不同汽車廠牌的優缺點及汽車市場瞭如指掌，兼且在買賣汽車服務方面具備豐富經驗。

在繁縟冗長的買車過程中，買家需要經過比價、看車、挑選品牌、顏色以及各種附加價值的汽車配套，填寫簽署看不懂的表格及貸款檔案等，該車行代表可以代勞，無需購車者費心。

該車行了解購車者基本要求，包括節能經濟性、性能動力、載貨空間、乘客空間等，亦兼顧性能、舒適性和耐久性等細節，以協助顧客找到最能滿足使用需要的車款。同時，該車行能依照顧客心目中的汽車品牌、型號、配套設備，直接向車廠訂購或租賃車輛，為客戶取得最低利率貸款、低價格、無任何隱藏附加費。此外，該車行代辦領牌、送車到府等一條龍服務。

現有以下展廳車、二手車供您參考，版面有限無法全部刊登，具體請致電洽詢。

2020 M-BENZ GLC 14 Mile 銀色 $43,250，2020 Infinity QX 60 3K Mile 灰色 $35,800，2019 Lexus  RX 350 3K Mile 白色 $41,500，2019 Maserati GHibli 173 Mile 白色 $52,899，2019 M-BENZ C300 14 Mile 白色 $35,250，2018 Toyota Camry 34410 Mile 黑色 $15,700，2018 Audi A4 20474 Mile 銀色 22,500，2018 BMW 320 XI 28100 MILE 銀色 23,800，2018 Honda CR-V LX 38943 Mile 白色 17,900，2018 Lexus RX350 35,000 Mile 銀色 34,900，2018 M-BENZ CLA 14282 Mile 白色 25,000，2017 Acura MDX 27631 Mile 白色 26,000 等等。

「恆大汽車」電話：917-908-0135/917-908-0218；Email：[email protected]；地址：57-35 MAIN ST FLUSHING NY 11355 （後面有停車場）。

汽車 貸款 二手車

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