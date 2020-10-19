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帝國藍十字藍盾健保將為紐約區舉辦逾百場免費接種流感疫苗活動

紐約訊

在流感季節來臨之際，採取必要的措施來保持身體健康變得前所未有的重要，而接種流感疫苗是預防流感的最好辦法。為了幫助想要找到一個安全方便的地方接種疫苗的紐約民眾，帝國藍十字藍盾健保公司和當地的合作夥伴一起舉辦免費接種疫苗活動。該公司與仁德醫生攜手合作，於10/20、10/29及11/13分別在華埠、布碌崙及法拉盛舉行三場免費接種流感疫苗活動。

事實上，聯邦疾控管制中心（CDC）建議，就算已經得過流感的人士也應該接種流感疫苗，因為民眾在流感季節仍會有幾率感染和傳播到不同類型的病毒。在美國，季節性流感每年都導致成千上萬人死亡，而今年大家所面對的現實是，那些最容易感染流感的人群很可能也是會因2019冠狀病毒(COVID-19)而病重的高危人群，其中包括年長者以及有長期基礎病的人士。 接種流感疫苗是我們所有人都可以做的保護社區的一種方式。

帝國藍十字藍盾健保公司商業保險主席Alan Murray表示：「帝國藍十字藍盾健保公司致力於有效改善所有紐約人的健康。幫助確保所有紐約人都有管道接種流感疫苗，是進入秋冬季時實現我們的承諾的一個重要部分。」

帝國藍十字藍盾公司在各個社區合作舉辦超過100場免費接種流感疫苗活動。民眾接種流感疫苗不需要有帝國藍十字藍盾公司的醫療保險。大部分活動提供給三歲及以上的所有人士， 但某些活動可能會有限制。

免費流感疫苗註射活動自10月開始，貫穿整個流感季節，地點遍佈紐約五大區及納蘇郡。現由仁德醫生在華人社區為帝國藍十字藍盾健保公司的免費接種流感疫苗活動提供支持。其所屬醫生和專業醫療人士將參與流感疫苗接種活動。三場活動時間地點分別為10月20日（星期二）在華埠包厘街33號（孔子大廈交誼廳），時間為中午12時至下午4時；10月29日（星期四）在布魯克林86街2336號（華人健康協會），時間由中午12時至下午4時；11月13日（星期五）在法拉盛41大道133-32號（啟揚社區中心），時間由中午12時至下午4時（暫定）。

流感疫苗 紐約 健保

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