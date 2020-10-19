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網上「微笑向暖」小百貨所有貨品都比實體店便宜

紐約訊
「微笑向暖」小百貨經銷的床具，花色繁多，任君選擇。
「微笑向暖」小百貨經銷的床具，花色繁多，任君選擇。

經營三年有成的網上「微笑向暖」小百貨，所有貨品都比實體店便宜，目前熱銷中的各式全套床具（寢具），包括被套、被褥、棉被、床單與枕套等，富麗堂皇，豪華大器，尤其適合結婚新人布置新房，喜氣洋洋，幸福圓滿。

微信註冊名稱為「微笑向暖」的小百貨商家，三年前開始建立網上社媒群組，提供信息溝通平台，早已成為群友精神交流以及產品流通的高效渠道。如今，該商家除經銷大受歡迎的床具外，同時勁推執照美容專業保養和治療用護膚品，成份珍貴，效用卓著，滋潤柔滑，易於吸收，價格由低廉到高端，不一而足，並備有家庭大包裝，實惠耐用。現凡購滿護膚品100元送價值20元商品，滿200元送價值40元商品，滿300元送價值60元商品，滿400元送價值80元商品，滿500元送價值100元商品，送完為止。

在新冠病毒持續肆虐全球的今天，感染與奪命人數不斷增加，怵目驚心。「微笑向暖」小百貨為了增強大眾的免疫系統、有效對抗病毒，亦同時提供質高價廉的健康補品，包括山珍海味的人參、海參、花膠、鮑魚與燕窩等。「微笑向暖」負責人鄭女士介紹，該平台另一項熱門產品是燕窩。她引用廈門大學公共衛生學院副教授李紅衛的話說，不少人單純以蛋白質來斷定燕窩營養價值不如雞蛋，是嚴重錯誤。李副教授接著說，燕窩除了蛋白質，還有一項關鍵營養成分叫做燕窩酸，也稱為唾液酸。如果只對比唾液酸的含量，1克乾燕窩相當於40個雞蛋。而且，唾液酸才是燕窩發揮作用的最主要成分，對提高免疫力，尤其是腦神經發育，有非常重要的作用。

馬來西亞一家大學醫學院副教授蔡建輝則稱，燕窩不是金絲燕的唾液，而是金絲燕在繁殖時，荷爾蒙啟動舌下腺，所分泌出來築造燕窩的材料。燕窩只有在繁殖期才會產生，產量有限。馬來西亞政府採取引燕操作手冊，燕屋的衛生打理、天敵預防以及燕窩處理不採取任何化學方式，純手工挑毛等生產過程，導致人力成本高，連帶燕窩價格也長期居高不下，成為華人公認的珍貴質優的養生保健品，目前正由「微笑向暖」小百貨以絕佳優惠價格供應給華人同胞。鄭老闆補充說，由於燕窩可以修復人體細胞，對角膜、軟骨、皮膚纖維以及表皮細胞，均具有促進產生膠原蛋白的作用，因而長期服用燕窩，能達到皮膚抗衰老和美容養顏的功效。

鄭老闆一併推薦花膠，又稱魚肚，即高級乾貨海味「鮑參翅肚」中的「肚」。它是從大型魚腹中取出的魚鰾（控制魚兒升降浮沉的器官）所煉製而成，不僅是筵席名菜，還有滋補作用和藥用價值。「本草綱目」記載，花膠能補腎益精，滋養筋脈，治療腎虛滑精及產後風痙。此外，「微笑向暖」同時經銷乾貨海參，有諸多食療藥效：1.促進發育，增強免疫力。2.美容養顏。3.抑制血栓形成。4.抑制癌細胞生長。5.降三高。6. 防治男性前列腺疾病。7.增加造血功能。8.加速傷口癒合。

「微笑向暖」小百貨的品牌貨色適合各界人士需要。疫情期間，為方便郵寄，郵費每磅四元以下請自理。外州購物，可以通過手機任何轉帳工具付款，非常方便，手機轉帳zelle帳號是9177839988，也可以直接支票拍照付款。至於退貨辦法，凡是包裝完好貨品，顧客在收到貨品後14天內可以退貨，但已開封或已使用的產品以及保健食品，貨物出門，恕不退貨。

「微笑向暖」小百貨提供售後服務及諮詢服務，電話：917-783-9988，網站：www.finebeautyandhair.com，有興趣可聯繫，探路者請繞行。該公司備有中文翻譯，歡迎新會員加入。

「微笑向暖」小百貨專售各式床具，富麗堂皇，豪華大器。
「微笑向暖」小百貨專售各式床具，富麗堂皇，豪華大器。
請掃描「微笑向暖」小百貨二維碼。
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