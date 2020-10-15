後疫情時代的行業創新之路

2020年初開始席捲全球的新冠疫情 ，給全世界帶來了巨大的衝擊，各行各業都面臨著前所未有的挑戰。自3月11日世界衛生組織（WHO）宣佈新冠病毒肺炎疫情構成全球流性疾病以來，世界各國的醫療團隊集合資源，眾志成城，共同抵禦著新冠帶來的破壞。5個多月的時間過去了，許多國家的抗疫已經取得了顯著的成效，新增病例明顯下降，疫情逐漸趨於穩定。但是縱觀全球局勢，在新老疫情疊加影響下，情況仍然不容樂觀。截至9月中旬，全球累計確診病例超過2000萬例，死亡病例超75萬例，全球疫情拐點遠未到來，國際疫情仍處於較長的高峰平臺期。醫學專家認為，人類與新冠疫情，乃至於其他種類重大傳染病侵襲的對抗，將成為持久戰，時時刻刻都不能掉以輕心。如何在長期抗疫的背景下，實現靈敏高效的疫情發現與擴散阻斷，成為了後疫情時代的關鍵問題。

基於現今已獲得的新冠診治經驗，麻省理工大電腦科學與人工智慧 實驗室負責人拉斯（Daniela Rus）表示，與人工智慧相結合的醫療儀器，在疫情期間貢獻巨大，顯露出作為幫助人類避免傷害的強大工具的潛力。因此，後疫情時代，積極將人工智慧技術與現有儀器相結合，打造"以人為本、以環境為本"的"智慧城市"，將成為未來抗擊傳染病的有效手段。正是著眼于全民抗疫，智慧防疫的要求，畢業於康奈爾生物醫療專業的佳彬提出了一款便攜紅外相機。這款儀器正是從醫療第一線要求出發，在傳統的紅外體溫監控儀器的基礎上，提高了實際可使用測量距離，並且將人工智慧技術融入相機後期的圖片處理技術，優化了體溫測量精度。並且通過後期持續的大資料訓練，打造出能夠精細辨認被測量者的呼吸道局部溫度的模型，最終使得無症狀新冠患者的初篩也不再是夢。

這款儀器一經推出，便獲得了諸多關注，獲得了多位業內專業人士的肯定。自二月份伊始，經過八個月的推廣使用，已經跨省與多家醫院，企業建立了合作關係。其中陝西省偉峰新能源科技於2020年6月份購入100台便攜紅外相機，利用便攜紅外相機體型小巧，調整方便，測量迅速的優勢，在該企業的人口流動密集處，如出入口，與公司原有的線上資訊通訊系統相結合，打造覆蓋全公司的智慧體溫監控系統，從而即時監測企業流動人口的體溫變化，一旦發現體溫異常者，及時通告。此外，安徽省六安市大型兒童醫院於2020年7月份引進500台便攜紅外相機。據醫院的相關負責人介紹，在此款儀器問世之前，醫院使用的是傳統的無接觸紅外體溫槍，但體溫槍有兩個缺陷，一是測量距離過短，二是需要人力操作。為此，醫院每日需抽調上百名醫護人員，在門診部，各大出入口設立人工測溫視窗，進入醫院或者看診人員需一個一個通過人工視窗檢測 後，方可通過。通過這種方式雖然可在一定程度上減少疫情傳播，但是不可否認存在效率低，醫護資源消耗高的缺陷，並且醫護人員需要使用儀器近距離觸碰被測量者額頭，仍然無法根除暴露傳播的風險。引進此款儀器後，醫院迅速建立了遠端高效的全自動化體溫監控系統，節省了大量人力資源，提高了初篩效率。此款儀器在正式投產使用數月後，得到了使用方“價格經濟適用，測量高效精確，使用方便簡單”的一致好評，並且陝西省偉峰新能源科技也提出了後續合作的意向。

一線市場的檢驗與回饋證明了便攜紅外相機在現今的疫情大環境下具有著獨特的競爭力，受到市場的歡迎與好評。新冠疫情迫使許多技術在摸索中前行，在變革中成長，便攜紅外相機正是樣一款直擊時代痛點的好產品。正是對市場需求的全面調研，對技術的準確把握，從而對技術進行了順應市場需求的大膽變革，才成就了這樣的好產品。香港教育 大學的助理教授哈特雷（Kris Hartley）說，在不久的將來，考慮到追蹤和監測新冠病毒疫情的需求，技術的使用將更加無處不在。如哈雷特先生所言，後疫情時代，全球的風險環境將大大改變，挑戰與機遇並存。在不可預測的疫情干擾中，只有致力於能夠滿足市場需求的技術創新與變革，不斷提高自我研發的實力，才能夠應對嚴峻的外部環境，對行業發展之路產生積極影響，為抗疫持續奉獻力量。